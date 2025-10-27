Il Mondiale di Formula 1 2025 entra nella sua fase più calda e lo storico circuito di Interlagos è pronto ad accogliere il Gran Premio del Brasile, ventunesimo appuntamento della stagione. Il tracciato intitolato a José Carlos Pace sarà teatro del penultimo weekend Sprint dell’anno, prima della chiusura con Qatar e Abu Dhabi.
La battaglia per il titolo piloti resta più aperta che mai: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen sono separati da pochi punti nella classifica piloti 2025 in una sfida che si preannuncia infuocata nel cuore di San Paolo.
A Interlagos torna il format Sprint, con un’unica sessione di prove libere prima delle qualifiche Sprint e della gara corta del sabato. Il weekend brasiliano sarà decisivo per gli equilibri iridati: McLaren ha già conquistato il titolo costruttori con largo anticipo, ma la sfida tra Norris e Piastri si gioca su dettagli minimi, mentre Verstappen punta a un colpo di reni per riaprire definitivamente la lotta.
Programma F1 GP Brasile 2025 – Orari (ora italiana)
Venerdì 7 novembre
- Ore 15:30 – Prove Libere 1 (FP1)
- Ore 19:30 – Qualifica Sprint (Sprint Shootout)
Sabato 8 novembre
- Ore 15:00 – Sprint Race
- Ore 19:00 – Qualifiche ufficiali (Q1, Q2, Q3)
Domenica 9 novembre
- Ore 18:00 – Gara del Gran Premio del Brasile
Dove vedere il GP del Brasile 2025 in TV e streaming
Come di consueto, tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV.
Ecco la programmazione completa canale per canale.
Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno
- Venerdì 7 novembre
• FP1 – ore 15:30
• Qualifica Sprint – ore 19:30
- Sabato 8 novembre
• Sprint Race – ore 15:00
• Qualifiche – ore 19:00
- Domenica 9 novembre
• Gara – ore 18:00
Tutti gli appuntamenti saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), con la possibilità di seguirli in mobilità tramite SkyGo e NOW TV.
TV8 (in chiaro, differita)
- Sabato 8 novembre
• Sprint Race – ore 18:00 (differita)
- Domenica 9 novembre
• Gara – ore 21:30 (differita)
TV8 trasmetterà in chiaro le repliche della Sprint e del Gran Premio, come da tradizione per i weekend Sprint della stagione 2025.
Nota: orari da confermare.
Tre piloti, un solo titolo: il Brasile riaccende la corsa mondiale
Il GP del Brasile si preannuncia esplosivo. Norris e Piastri arrivano separati da un solo punto, dopo il trionfo dell’inglese in Messico. Verstappen, galvanizzato dai recenti podi, ha ridotto il distacco e resta in piena corsa per un’incredibile rimonta iridata.
Il circuito di Interlagos, con i suoi 4,3 km di curve tecniche e rettilinei veloci, è tradizionalmente terreno fertile per gare ricche di colpi di scena e meteo imprevedibile. Il weekend carioca promette quindi spettacolo e tensione fino all’ultima curva.
Dopo San Paolo, il Circus si sposterà a Las Vegas, prima della chiusura mediorientale in Qatar e Abu Dhabi, dove verrà incoronato il campione del mondo 2025.
