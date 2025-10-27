Motorsport, Orari F1

Ferrari Formula 1 2025 in stazione di pit stop con team che lavora nel box.

F1 GP del Brasile 2025: orari TV e streaming su Sky e TV8, torna la Sprint a Interlagos

F1 GP del Brasile 2025: guida completa con orari TV, dirette Sky e TV8, streaming e dettagli sulla Sprint Race di Interlagos. Tutti gli aggiornamenti sul weekend di gara.

Il Mondiale di Formula 1 2025 entra nella sua fase più calda e lo storico circuito di Interlagos è pronto ad accogliere il Gran Premio del Brasile, ventunesimo appuntamento della stagione. Il tracciato intitolato a José Carlos Pace sarà teatro del penultimo weekend Sprint dell’anno, prima della chiusura con Qatar e Abu Dhabi.

La battaglia per il titolo piloti resta più aperta che mai: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen sono separati da pochi punti nella classifica piloti 2025 in una sfida che si preannuncia infuocata nel cuore di San Paolo.

A Interlagos torna il format Sprint, con un’unica sessione di prove libere prima delle qualifiche Sprint e della gara corta del sabato. Il weekend brasiliano sarà decisivo per gli equilibri iridati: McLaren ha già conquistato il titolo costruttori con largo anticipo, ma la sfida tra Norris e Piastri si gioca su dettagli minimi, mentre Verstappen punta a un colpo di reni per riaprire definitivamente la lotta.

Programma F1 GP Brasile 2025 – Orari (ora italiana)

Venerdì 7 novembre

  • Ore 15:30 – Prove Libere 1 (FP1)
  • Ore 19:30 – Qualifica Sprint (Sprint Shootout)

Sabato 8 novembre

  • Ore 15:00 – Sprint Race
  • Ore 19:00 – Qualifiche ufficiali (Q1, Q2, Q3)

Domenica 9 novembre

  • Ore 18:00 – Gara del Gran Premio del Brasile

Dove vedere il GP del Brasile 2025 in TV e streaming

Come di consueto, tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV.
Ecco la programmazione completa canale per canale.

Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

  • Venerdì 7 novembre
    • FP1 – ore 15:30
    • Qualifica Sprint – ore 19:30
  • Sabato 8 novembre
    • Sprint Race – ore 15:00
    • Qualifiche – ore 19:00
  • Domenica 9 novembre
    • Gara – ore 18:00

Tutti gli appuntamenti saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), con la possibilità di seguirli in mobilità tramite SkyGo e NOW TV.

 TV8 (in chiaro, differita)

  • Sabato 8 novembre
    • Sprint Race – ore 18:00 (differita)
  • Domenica 9 novembre
    • Gara – ore 21:30 (differita)

TV8 trasmetterà in chiaro le repliche della Sprint e del Gran Premio, come da tradizione per i weekend Sprint della stagione 2025.

 

Nota: orari da confermare.

Tre piloti, un solo titolo: il Brasile riaccende la corsa mondiale

Il GP del Brasile si preannuncia esplosivo. Norris e Piastri arrivano separati da un solo punto, dopo il trionfo dell’inglese in Messico. Verstappen, galvanizzato dai recenti podi, ha ridotto il distacco e resta in piena corsa per un’incredibile rimonta iridata.

Il circuito di Interlagos, con i suoi 4,3 km di curve tecniche e rettilinei veloci, è tradizionalmente terreno fertile per gare ricche di colpi di scena e meteo imprevedibile. Il weekend carioca promette quindi spettacolo e tensione fino all’ultima curva.

Dopo San Paolo, il Circus si sposterà a Las Vegas, prima della chiusura mediorientale in Qatar e Abu Dhabi, dove verrà incoronato il campione del mondo 2025.

