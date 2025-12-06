Il GP di Abu Dhabi 2025 è l’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1, che si correrà sul circuito di Yas Marina. L’evento è trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8. Di seguito tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara, con la programmazione completa per il weekend del 5–7 dicembre.
Situazione classifica piloti prima del GP
Dopo il risultato del GP del Qatar, Oscar Piastri ha ridotto ulteriormente il margine su Lando Norris. La corsa al titolo resta aperta, con entrambi i piloti McLaren ancora in lotta matematica per il primo posto.
Max Verstappen arriva ad Abu Dhabi dopo la vittoria ottenuta a Losail e mantiene possibilità aritmetiche nella classifica finale. Ferrari chiude l’anno con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nel 2025.
Caratteristiche del circuito di Yas Marina
Il tracciato combina rettilinei lunghi e sezioni tecniche. Le modifiche degli ultimi anni hanno reso la pista più scorrevole, con opportunità di sorpasso nei settori che precedono le zone DRS. La gestione degli pneumatici cambia tra le fasi iniziali e la parte finale della gara, disputata con temperature più basse.
Formato del weekend
Il GP di Abu Dhabi 2025 utilizza il formato tradizionale: prove libere, qualifiche al sabato e gara la domenica. E’ è proprio domenica che ci si gioca tutto: non è prevista infatti la gara Sprint.
GP Abu Dhabi 2025: orari Sky Sport F1 in diretta
Sabato 6 dicembre 2025
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 13.10: F2 – Sprint Race
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Domenica 7 dicembre 2025
- Ore 10.10: F2 – Feature Race
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Gara
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
GP Abu Dhabi 2025: orari TV8 in differita
Sabato 6 dicembre 2025
- 17:30 – Qualifiche (differita)
Domenica 7 dicembre 2025
- 17:30 – Gara (differita)
