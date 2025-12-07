Siamo arrivati finalmente al GP di Abu Dhabi 2025, atto di scena finale della stagione di Formula 1, che si corre sul circuito di Yas Marina. L’evento è trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8. Per questo GP non era prevista la Sprint Race.
Situazione classifica piloti prima del GP
Dopo il risultato del GP del Qatar, Oscar Piastri ha ridotto ulteriormente il margine su Lando Norris. La corsa al titolo resta aperta, con entrambi i piloti McLaren ancora in lotta matematica per il primo posto.
Max Verstappen arriva ad Abu Dhabi dopo la vittoria ottenuta a Losail e mantiene possibilità aritmetiche nella classifica finale. Ferrari chiude l’anno con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nel 2025.
GP Abu Dhabi 2025: orari oggi Sky Sport F1 in diretta
Oggi Domenica 7 dicembre 2025
- Ore 10.10: F2 – Feature Race
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Gara
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
GP Abu Dhabi 2025: orari oggi TV8 in differita
Domenica 7 dicembre 2025
- 17:30 – Gara (differita)
