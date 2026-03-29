In breve
- Kimi Antonelli diventa il pilota più giovane a vincere due Gran Premi in Formula 1 e il più giovane a guidare il Mondiale.
- Oliver Bearman è uscito illeso da un crash da 50G alla Spoon Curve dopo aver sterzato sull’erba per evitare la Alpine di Franco Colapinto. Confermata contusione al ginocchio destro, nessuna frattura.
- Aston Martin completa la distanza di gara per la prima volta nel 2026: Fernando Alonso 18° con un giro di ritardo, Lance Stroll ritirato per problemi alla pressione dell’acqua.
- George Russell paga una sosta anticipata di un giro rispetto alla safety car: dal possibile podio al 4° posto finale.
Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1 a Suzuka e guida il Mondiale con 9 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell. Il 19enne italiano della Mercedes – partito male, scivolato fino al sesto posto – ha sfruttato una safety car al giro 22, causata dall’incidente di Oliver Bearman alla Spoon Curve, per eseguire una sosta a basso costo e riemergere in testa. Seconda vittoria consecutiva in carriera, chiusa con quasi 14 secondi su Oscar Piastri (McLaren). Terzo posto per Charles Leclerc (Ferrari), quarto Russell.
Come si è svolta la gara di Suzuka?
Antonelli ha perso posizioni allo start, scendendo fino al sesto posto nelle prime fasi. Il ritmo della Mercedes era comunque sufficiente per risalire, ma è stata la safety car del giro 22 – uscita per rimuovere la monoposto di Bearman dopo il crash alla Spoon Curve – a cambiare l’esito della corsa. I rivali avevano già effettuato la sosta; Antonelli ha fermato ai box in regime di safety car, rientrando in testa con gomme nuove a costo minimo. Al restart ha gestito il vantaggio senza cedere terreno, chiudendo con margine ampio su Piastri.
Russell, invece, aveva fermato la sua W16 un giro prima della safety car, perdendo il vantaggio di una sosta gratuita e trovandosi a difendere la posizione senza fresco pneumatico. Al giro 51, mentre sembrava in controllo del terzo posto, Leclerc lo ha superato con un sorpasso in staccata all’esterno alla Curva 1, portandosi sul podio. Russell ha chiuso quarto.
Qual è l’ordine d’arrivo completo del GP del Giappone 2026?
- 1. Kimi Antonelli (ITA) – Mercedes – 1h28:03.403
- 2. Oscar Piastri (AUS) – McLaren – +13.722s
- 3. Charles Leclerc (MON) – Ferrari – +15.270s
- 4. George Russell (GBR) – Mercedes – +15.754s
- 5. Lando Norris (GBR) – McLaren – +23.479s
- 6. Lewis Hamilton (GBR) – Ferrari – +25.037s
- 7. Pierre Gasly (FRA) – Alpine – +32.340s
- 8. Max Verstappen (NED) – Red Bull Racing – +32.677s
- 9. Liam Lawson (NZL) – Racing Bulls – +50.180s
- 10. Esteban Ocon (FRA) – Haas F1 Team – +51.216s
- 11. Nico Hülkenberg (GER) – Audi – +52.280s
- 12. Isack Hadjar (FRA) – Red Bull Racing – +56.154s
- 13. Gabriel Bortoleto (BRA) – Audi – +59.078s
- 14. Arvid Lindblad (GBR) – Racing Bulls – +59.848s
- 15. Carlos Sainz (ESP) – Williams – +65.008s
- 16. Franco Colapinto (ARG) – Alpine – +65.773s
- 17. Sergio Pérez (MEX) – Cadillac – +92.453s
- 18. Fernando Alonso (ESP) – Aston Martin – +1 giro
- 19. Valtteri Bottas (FIN) – Cadillac – +1 giro
- 20. Alexander Albon (THA) – Williams – +2 giri
- RIT. Lance Stroll (CAN) – Aston Martin – Giro 30 (pressione acqua)
- RIT. Oliver Bearman (GBR) – Haas F1 Team – Giro 20 (incidente)
Cosa è successo nell’incidente di Bearman alla Spoon Curve?
Oliver Bearman ha subito un crash da 50G al giro 22 dopo aver sterzato sull’erba per evitare la Alpine di Franco Colapinto, che aveva rallentato bruscamente davanti a lui. La chiusura di velocità era stata troppo repentina per reagire in traiettoria: Bearman ha perso il controllo sull’erba ed è andato a sbattere contro le barriere. Il pilota è uscito dalla monoposto sulle proprie gambe, con una vistosa zoppìa al piede destro. Il Haas F1 Team ha confermato una contusione al ginocchio destro e l’assenza di fratture. L’incidente ha riacceso le preoccupazioni su alcune caratteristiche aerodinamiche del regolamento 2026, in particolare le velocità di chiusura elevate che diversi piloti avevano già segnalato come elemento di rischio.
Qual è la situazione nel Mondiale F1 2026 dopo Suzuka?
Kimi Antonelli guida il Mondiale piloti con 9 punti su George Russell. La vittoria in Giappone, combinata con il secondo posto in Cina, ha proiettato il 19enne italiano in vetta alla classifica generale: è il pilota più giovane di sempre a guidare il campionato di Formula 1. Oscar Piastri (McLaren) è terzo nella generale. In casa Aston Martin, Alonso ha completato per la prima volta nel 2026 l’intera distanza di gara – un giro indietro rispetto ai primi – mentre Stroll si è fermato al giro 30. Il prossimo Gran Premio è il GP di Miami, in programma a inizio maggio.