Oscar Piastri conquista la pole position del GP del Qatar 2025 davanti a Russell e Norris. Verstappen solo sesto dopo una qualifica difficile. Quattro piloti, tra cui Hamilton, partiranno dalla pit lane.

Oscar Piastri torna a ruggire nel momento più intenso della stagione. L’australiano della McLaren scatterà in pole position nel Gran Premio del Qatar 2025 dopo una qualifica perfetta, che ha finalmente interrotto il periodo nero iniziato a fine estate. Sul circuito di Lusail, Piastri ha messo insieme il giro più pulito del weekend: ingresso preciso nelle curve veloci, nessun rischio e una gestione del grip superiore alla concorrenza.

Al suo fianco partirà George Russell, con una Mercedes finalmente efficace sull’asfalto abrasivo di Lusail. Il britannico ha sfiorato la pole ma soprattutto ha confermato una costanza di rendimento che potrà essere decisiva nella corsa al secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Terza casella per il leader del campionato Lando Norris, che fino all’ultimo ha tentato di strappare la prima fila. Il suo giro non è stato perfetto quanto quello del compagno, ma il passo gara di McLaren sembra comunque molto competitivo.

Alle loro spalle Fernando Alonso ha tirato fuori una delle sue migliori qualifiche stagionali: quarto, davanti alle due Red Bull. La sorpresa arriva infatti da Yuki Tsunoda, quinto e davanti a un Max Verstappen solo sesto. L’olandese ha vissuto una qualifica tormentata, con errori evidenti in SQ3 e difficoltà nel portare le gomme in finestra. Per il quattro volte campione del mondo si preannuncia una gara in salita, soprattutto dopo la beffa di Las Vegas.

Settimo posto per Kimi Antonelli, sempre più convincente nel finale di stagione. Subito dietro di lui Carlos Sainz, ottavo. Ferrari ancora in difficoltà con Charles Leclerc non oltre il nono posto, seguito da Alex Albon, decimo.

Da segnalare il disastro Ferrari dall’altra parte del box: Lewis Hamilton, eliminato già in SQ1, ha scelto di rompere il parc fermé e partirà dalla pit lane, così come Stroll, Gasly e Colapinto.

La griglia del Qatar racconta quindi una storia chiara: Piastri è tornato, Norris difende il suo vantaggio, Verstappen è costretto alla rimonta.

 GP Qatar 2025: griglia di partenza

  1. Oscar Piastri – McLaren
  2. George Russell – Mercedes
  3. Lando Norris – McLaren
  4. Fernando Alonso – Aston Martin
  5. Yuki Tsunoda – Red Bull
  6. Max Verstappen – Red Bull
  7. Kimi Antonelli – Mercedes
  8. Carlos Sainz – Williams
  9. Charles Leclerc – Ferrari
  10. Alex Albon – Williams
  11. Isack Hadjar – Racing Bulls
  12. Oliver Bearman – Haas
  13. Gabriel Bortoleto – Sauber
  14. Nico Hülkenberg – Sauber
  15. Esteban Ocon – Haas
  16. Liam Lawson – Racing Bulls
    PL. Lance Stroll – Aston Martin
    PL. Lewis Hamilton – Ferrari
    PL. Pierre Gasly – Alpine
    PL. Franco Colapinto – Alpine

