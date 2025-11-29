Gli orari TV della Formula 1 a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2025, il penultimo Gran Prix della stagoine.
Il programma del fine settimana vede la Sprint Race oggi, poche ore prima delle qualifiche classiche. Due partenze, due occasioni per guadagnare punti, due possibilità per perdere tutto.
Per i tifosi italiani, la copertura televisiva sarà come sempre divisa tra Sky Sport F1, NowTV e TV8, che proporrà dirette selezionate e differite in chiaro. Ecco gli orari completi del weekend.
Orari TV del GP del Qatar 2025 – TV8 in chiaro (dirette e differite)
Sabato 29 novembre
• Sprint Qualifying: 13:00 (differita)
• Sprint Race: 15:00 (diretta) — replica alle 17:00
• Qualifiche: 19:00 (diretta)
Domenica 30 novembre
• Gara: 21:30 (differita)
Orari TV del GP del Qatar 2025 – Sky e NowTV (diretta)
Sabato 29 novembre
• Sprint Race: 15:00 – 16:00
• Qualifiche: 19:00 – 20:00
Domenica 30 novembre
• Gara: 17:00
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!