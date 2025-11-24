Orari TV completi del GP del Qatar 2025 su Sky e NowTV, con dirette e differite su TV8 di prove, qualifiche, Sprint Race e gara.
Gli orari TV della Formula 1 arriva a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2025, il penultimo appuntamento di una stagione che si è trasformata improvvisamente in un finale aperto, teso e tutto da giocare. La doppia squalifica McLaren di Las Vegas ha riaperto completamente la corsa al Mondiale Piloti: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen si presentano in Qatar con una distanza minima che rende ogni punto potenzialmente decisivo.
Siamo alla seconda tappa della tripletta finale: McLaren ha già festeggiato il titolo Costruttori, ma per Norris questo weekend vale molto più di un semplice risultato. Con 24 punti di margine su Verstappen e Piastri, il pilota britannico ha per la prima volta la possibilità concreta di indirizzare definitivamente il campionato. Allo stesso tempo, però, è il bersaglio più grande: Piastri deve riscattare un fine settimana complicato a Las Vegas, e Verstappen, forte della vittoria e delle DSQ McLaren, può tentare l’ennesimo colpo di reni della sua carriera.
Lusail arriva nel momento più delicato possibile. Servirà controllo, gestione degli pneumatici, precisione in qualifica e soprattutto capacità di evitare errori in un circuito dove la traiettoria è fondamentale e la Sprint Race del sabato può pesare come un macigno.
Il programma del fine settimana sarà intenso: una sola sessione di prove libere, Sprint Qualifying il venerdì e Sprint Race il sabato, poche ore prima delle qualifiche classiche. Due partenze, due occasioni per guadagnare punti, due possibilità per perdere tutto.
Per i tifosi italiani, la copertura televisiva sarà come sempre divisa tra Sky Sport F1, NowTV e TV8, che proporrà dirette selezionate e differite in chiaro. Ecco gli orari completi del weekend.
Orari TV del GP del Qatar 2025 – TV8 in chiaro (dirette e differite)
Sabato 29 novembre
• Sprint Qualifying: 13:00 (differita)
• Sprint Race: 15:00 (diretta) — replica alle 17:00
• Qualifiche: 19:00 (diretta)
Domenica 30 novembre
• Gara: 21:30 (differita)
Orari TV del GP del Qatar 2025 – Sky e NowTV (diretta)
Venerdì 28 novembre
• Prove Libere 1: 14:30 – 15:30
• Sprint Qualifying: 18:30 – 19:30
Sabato 29 novembre
• Sprint Race: 15:00 – 16:00
• Qualifiche: 19:00 – 20:00
Domenica 30 novembre
• Gara: 17:00
Un weekend da dentro o fuori
Lusail potrebbe essere il punto di svolta definitivo. Norris arriva con i numeri dalla sua parte, ma con la pressione più alta della carriera. Piastri, scottato da quanto accaduto a Las Vegas, ha bisogno di tornare aggressivo senza perdere lucidità. Verstappen, libero da calcoli e da limiti, è nella condizione ideale per colpire.
La Sprint Race sarà la prima vera cartina di tornasole: se Norris riuscirà a tenere dietro gli avversari nelle prime fasi del sabato, il suo margine resterà intatto; in caso contrario, la notte di domenica potrebbe trasformarsi in un duello a tre senza precedenti.
Il Mondiale 2025 è ancora lontano dal suo verdetto finale. E proprio per questo, Lusail potrebbe essere la gara più importante dell’anno.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!