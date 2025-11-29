Oscar Piastri torna finalmente a sorridere. A Lusail l’australiano della McLaren ha disputato una Sprint Race impeccabile, dominando dal primo all’ultimo giro e conquistando una vittoria che mancava addirittura da fine agosto, nel Gran Premio d’Olanda. Un successo pesante, che gli consente di ridurre il distacco dal compagno di squadra Lando Norris, leader del Mondiale ma oggi incapace di andare oltre il terzo posto.
Piastri è scattato bene dalla pole e ha costruito il suo vantaggio giro dopo giro con un ritmo che né Russell né Norris sono riusciti a eguagliare. La sua McLaren è apparsa stabile, precisa e soprattutto veloce nei tratti ad alta energia, dove ha fatto la differenza. Gli otto punti raccolti gli permettono di accorciare la classifica e ripresentarsi alla gara di domenica con rinnovata fiducia.
Alle spalle del vincitore, George Russell ha offerto la migliore prova del weekend Mercedes, confermando la crescita della squadra della Stella nei tratti più tecnici. Il britannico ha mantenuto Norris alle sue spalle senza mai dare l’impressione di poter essere impensierito.
Norris, terzo al traguardo, limita i danni e conserva 22 punti di vantaggio in classifica generale quando mancano solo due GP alla fine della stagione. Non il risultato che sperava, ma nemmeno un disastro: soprattutto considerando che Max Verstappen, oggi quarto, ha perso altro terreno.
Il quattro volte campione del mondo ha guadagnato due posizioni al via con un ottimo scatto, ma non ha mai avuto il passo per avvicinarsi alla McLaren. Il distacco da Norris sale ora a 25 punti, un margine quasi da “tutto o niente” in vista della gara di domenica e della tappa finale ad Abu Dhabi.
Sorride anche Kimi Antonelli, che porta a casa un quinto posto pesante in ottica costruttori, mentre Yuki Tsunoda, penalizzato di cinque secondi per track limits, scivola da quinto a sesto. Completano la zona punti Fernando Alonso e Carlos Sainz, con lo spagnolo della Williams che conferma la competitività del team anglo-canadese nel traffico.
Male la Ferrari: Charles Leclerc non trova ritmo né posizione, scivola indietro al via e chiude tredicesimo. Peggio ancora Lewis Hamilton, solo diciassettesimo e protagonista di un weekend che, finora, ha offerto poche luci e molte ombre per Maranello.
2025 F1 Qatar Grand Prix – Risultati Sprint Race
- Oscar Piastri – McLaren – 19 laps
- George Russell – Mercedes – +4.951s
- Lando Norris – McLaren – +6.279s
- Max Verstappen – Red Bull – +9.054s
- Yuki Tsunoda – Red Bull – +19.327s
- Kimi Antonelli – Mercedes – +21.391s
- Fernando Alonso – Aston Martin – +24.556s
- Carlos Sainz – Williams – +27.333s
- Isack Hadjar – Racing Bulls – +28.206s
- Alex Albon – Williams – +28.925s
- Gabriel Bortoleto – Sauber – +32.966s
- Oliver Bearman – Haas – +34.529s
- Charles Leclerc – Ferrari – +35.182s
- Liam Lawson – Racing Bulls – +36.916s
- Esteban Ocon – Haas – +38.838s
- Nico Hulkenberg – Sauber – +39.638s
- Lewis Hamilton – Ferrari – +46.171s
- Pierre Gasly – Alpine – +69.534s
- Lance Stroll – Aston Martin – +77.960s
- Franco Colapinto – Alpine – +80.804s
