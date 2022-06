Orari F1 Canada 2022 qualifiche in chiaro, diretta e differite

Gli orari per seguire la F1 in Canada in diretta su Sky e in differita e in chiaro su TV8 del GP che si corre a Montréal per la nona tappa del Mondiale F1 2022.

Oggi, sabato 18 giugno si decide la griglia di partenza del Gran Premio di Canada. Qualifiche decisamente importanti basti pensare che dal 2012 solo Daniel Ricciardo nel 2014 è stato capace di vincere senza scattare dalla prima fila.

Come funzionano le qualifiche a Montreal?

La Q1 dura 18 minuti con tutti i piloti in pista. Alla Q2 accedono solo i primi quindici, ed avranno 15 minuti per poter entrare alla Q3. Nella Q3 ci sono solo dieci piloti che in 12 minuti hanno la possibilità di staccare il tempo migliore per la pole position.

Riportiamo tutti sotto gli orari per poter vedere le qualifiche ed il GP in diretta e differita, qui il programma completo del weekend.

TV8 in chiaro gratis

Oggi Sabato 18 giugno

Ore 23.30: qualifiche F1

Domenica 19 giugno

Ore 21.30: Gara F1

SKY a pagamento

Oggi Sabato 18 giugno

Ore 18: conferenza stampa team

Ore 19: prove libere 3 F1

Ore 22: qualifiche F1

Domenica 19 giugno

Ore 20: Gara F1

Streaming SkyGo e Now

Oggi Sabato 18 giugno

Ore 18: conferenza stampa team

Ore 19: prove libere 3 F1

Ore 22: qualifiche F1

Domenica 19 giugno

Ore 20: Gara F1

