- Luca Diella è il candidato principale come ingegnere di gara di Lewis Hamilton in Ferrari per la stagione 2026.
- Il cambiamento segue il riassetto tecnico interno e il nuovo ruolo di Riccardo Adami, ex race engineer del pilota britannico.
- Il debutto della nuova monoposto SF-26 e l’annuncio ufficiale del team sono attesi entro gennaio 2026.
Il nome di Luca Diella emerge come principale candidato al ruolo di ingegnere di gara di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2026. Secondo quanto riportato da Crash.net, l’ingegnere italiano, attualmente performance engineer del pilota britannico, sarebbe in pole position per affiancarlo direttamente via radio durante i Gran Premi.
La valutazione arriva dopo la decisione di Scuderia Ferrari di assegnare un nuovo incarico a Riccardo Adami, che aveva seguito Hamilton nel suo primo anno in rosso nel 2025. La squadra ha confermato che l’annuncio ufficiale del nuovo ingegnere di gara per la vettura numero 44 avverrà in un secondo momento.
Il profilo di Luca Diella
Diella è entrato in Ferrari nel 2025, ma la sua collaborazione con Lewis Hamilton risale agli anni precedenti. L’ingegnere aveva infatti lavorato con il sette volte campione del mondo durante il periodo in Mercedes-AMG Petronas, dove era arrivato nel 2019 occupandosi inizialmente dell’ottimizzazione della power unit.
Nel corso di quattro stagioni, Diella ha ricoperto il ruolo di trackside performance engineer per Hamilton, contribuendo alla gestione tecnica delle gare e all’analisi delle prestazioni. Il loro rapporto professionale si è ricostituito in Ferrari in occasione del Gran Premio del Belgio del 2025.
Una stagione complessa per Hamilton in rosso
Il possibile riassetto dello staff tecnico è legato anche all’andamento del primo anno di Hamilton in Ferrari. Il britannico ha chiuso il campionato 2025 al sesto posto nella classifica piloti, senza conquistare podi nei Gran Premi, un dato inedito nella sua carriera in Formula 1.
Hamilton ha ottenuto una pole position e una vittoria nella Sprint Race in Cina, ma nel complesso ha faticato a tenere il passo del compagno di squadra Charles Leclerc. Nelle ultime tre gare della stagione è stato eliminato già nel Q1 delle qualifiche, evidenziando difficoltà di adattamento.
Il rapporto con Riccardo Adami
Tra i fattori che hanno inciso sul rendimento del pilota, è stata segnalata una collaborazione non pienamente fluida con Adami. Nel corso della stagione, e in particolare nel Gran Premio di Abu Dhabi, alcune comunicazioni via radio hanno mostrato incomprensioni operative tra pilota e ingegnere.
Al termine del campionato, Hamilton ha lasciato intendere la necessità di riorganizzare il proprio ambiente di lavoro. In un’intervista a Sky Sports F1, ha spiegato di voler analizzare decisioni e ruoli all’interno del team, valutando eventuali spostamenti di personale per migliorare l’efficacia del lavoro di squadra.
Verso il 2026
Ferrari presenterà la monoposto SF-26 venerdì 23 gennaio, aprendo ufficialmente la nuova fase tecnica in vista del regolamento 2026. In questo contesto, la scelta dell’ingegnere di gara di Hamilton rappresenta un passaggio rilevante nella costruzione del progetto sportivo attorno al pilota britannico per la prossima stagione.