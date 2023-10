Griglia di partenza F1 GP USA 2023: Lecercl in pole

Nelle qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 2023, Charles Leclerc della Ferrari ha conquistato la pole position in una sessione estremamente competitiva. Leclerc aveva originariamente ottenuto la seconda posizione alle spalle di Max Verstappen della Red Bull, che aveva registrato un tempo di 1’34″718, battendo Leclerc per soli cinque millesimi di secondo. Tuttavia, il tempo di Verstappen è stato annullato poiché aveva superato i limiti di pista in curva 19. Di conseguenza, la seconda posizione è andata a Lando Norris su McLaren, mentre Verstappen è scivolato in sesta posizione.

Il terzo posto è stato ottenuto da Lewis Hamilton su Mercedes, seguito dalla seconda Ferrari di Carlos Sainz e dal compagno di squadra di Hamilton, George Russell.

La Ferrari e Leclerc, hanno dimostrato di essere in forma nelle qualifiche, il che permette di sperare in una gara Sprint avvincente domani. Ricordiamo la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori è ancora aperta, con la Mercedes che mantiene un leggero vantaggio e la McLaren che continua a sorprendere.

Griglia di partenza GP USA 2023

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Zhou Guanyou (Alfa Romeo)

7ª fila: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams)

I nostri consigli in libreria:

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED