Per Charles Leclerc il 2026 non è un anno qualunque. Dopo una stagione chiusa con il quarto posto nel mondiale costruttori, Ferrari si ritrova davanti a un regolamento completamente nuovo e alla necessità di recuperare terreno rispetto ai team che hanno gestito meglio il 2025. Per il pilota monegasco, questo è il momento in cui la squadra deve definire il proprio ruolo nella nuova fase della Formula 1.
Il finale dell’ultimo campionato ha confermato le difficoltà della SF-25, spesso difficile da interpretare sia per Leclerc sia per Lewis Hamilton, al debutto in rosso. La squadra era in corsa per la seconda posizione nel mondiale costruttori, ma la progressione si è fermata nelle ultime gare, aprendo una serie di interrogativi sulla capacità di reagire nel breve periodo.
Nuovi regolamenti, nuove incognite
Il 2026 porterà in pista monoposto con soluzioni tecniche riviste per consumi, gestione dell’energia e comportamento aerodinamico. In questo contesto, Leclerc non si aspetta che una squadra possa trovare la quadra immediatamente, ma sottolinea l’importanza di partire con un progetto solido fin dalle prime gare.
Il pilota, intervistato da The Race, ha espresso un concetto netto:
È un cambiamento grande, un’occasione per mostrare cosa può fare Ferrari. È ora di dare una svolta.
Per Leclerc, ciò che emergerà nel primo terzo di campionato sarà decisivo: pre-season e prime due o tre gare non basteranno a definire i valori in campo. La vera fotografia del 2026, secondo lui, arriverà verso il sesto o settimo GP.
Pressioni interne e voci di mercato
Il 2026 sarà l’ottava stagione di Leclerc in Ferrari. L’assenza di risultati concreti pesa, e non mancano indiscrezioni su contatti avvenuti quest’anno tra il suo entourage e Aston Martin. Segnali del fatto che il pilota vuole certezze su un progetto competitivo, e presto.
Per la squadra di Maranello si tratta dunque di un anno determinante: non solo per ritrovare continuità tecnica, ma anche per blindare un pilota che resta centrale nel futuro della scuderia.
Ferrari arriverà alla nuova era con l’obiettivo di ridurre i tempi di adattamento e di ritrovare una progressione stabile, in un campionato che promette valori meno definiti rispetto alle stagioni precedenti. Secondo Leclerc, l’esito dei primi mesi indicherà quale squadra potrà essere protagonista fino al 2029.
Fonte: TheRace. Aggiornato il: 11 dicembre 2025.
