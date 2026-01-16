Il futuro di Max Verstappen resta legato a Red Bull Racing. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato pubblicamente di voler rispettare l’accordo in essere fino alla fine del 2028, mettendo un freno alle speculazioni su un possibile cambio di squadra nei prossimi anni.
Il contratto dell’olandese prevede alcune clausole che, in determinate condizioni, consentirebbero un’uscita anticipata. Secondo indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, tali clausole sarebbero legate alla posizione in campionato raggiunta a metà stagione. In passato il riferimento era una collocazione fuori dalle prime tre posizioni, mentre per il 2027 alcune ricostruzioni parlano della necessità di essere al comando della classifica per evitare l’attivazione dell’opzione di uscita.
Nonostante le voci che lo hanno accostato a Mercedes, Aston Martin o a un’eventuale pausa dalla Formula 1 in caso di perdita di competitività della Red Bull con il nuovo regolamento tecnico, Verstappen ha chiarito la propria posizione in una intervista a Blick. A 28 anni, il pilota ha spiegato di non avere intenzione di cambiare squadra e di voler portare a termine l’impegno sottoscritto.
Nel corso delle sue dichiarazioni, Verstappen ha anche fatto riferimento all’uscita di scena di Helmut Marko, che ha lasciato la struttura a fine 2025 dopo una lunga carriera dirigenziale. L’austriaco ha avuto un ruolo centrale nella crescita sportiva dell’olandese, seguendolo fin dalle categorie giovanili e accompagnandolo nel percorso verso il debutto e i successi in Formula 1.
Il campione ha descritto Marko come una figura di riferimento personale e professionale, sottolineando il legame costruito negli anni. L’assenza del dirigente nel 2026 viene vissuta come una perdita importante sul piano umano, oltre che sportivo, in una fase in cui la squadra si prepara ad affrontare cambiamenti regolamentari rilevanti.
La presa di posizione di Verstappen riduce, almeno per ora, le incertezze sul mercato piloti e conferma la continuità del progetto Red Bull attorno al suo pilota di punta.