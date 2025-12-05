Alla vigilia dell’attesissimo Gran Premio di Abu Dhabi 2025, la tensione si fa sentire in casa McLaren. In un gesto inusuale, il team ha deciso di escludere Lando Norris e Oscar Piastri dalle sessioni media del fine settimana, eccezion fatta per la conferenza stampa ufficiale FIA.
Una scelta che arriva in un momento cruciale, con entrambi i piloti ancora matematicamente in corsa per il titolo mondiale.
Priorità alla concentrazione, ma il clima si fa teso
La decisione di McLaren è stata confermata da Sky Sports, che ha sottolineato come il team abbia voluto preservare la concentrazione dei due piloti.
Tuttavia, la scelta ha acceso i riflettori sulle dinamiche interne alla squadra, in particolare sul delicato equilibrio tra i due contendenti. Con il titolo in palio nell’ultima gara, ogni dettaglio – dentro e fuori dalla pista – può fare la differenza.
Team orders? Russell dice no
A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato George Russell, pilota Mercedes ormai fuori dalla lotta iridata. Intervenendo pubblicamente, ha criticato duramente l’ipotesi che McLaren possa ricorrere a ordini di scuderia per favorire Norris: “Non è accettabile chiedere a un pilota ancora in lotta per il campionato di cedere la posizione al compagno”, ha dichiarato.
Le sue parole sono state interpretate come un chiaro messaggio a difesa della sportività, ma anche come un segnale di solidarietà verso Oscar Piastri, che in caso di ordini dall’alto potrebbe vedersi costretto a rinunciare alla possibilità di lottare ad armi pari.
Finale ad alta tensione per il Mondiale 2025
L’ultima gara del campionato si annuncia carica di emozioni e colpi di scena. Le tensioni interne in McLaren, le discussioni etiche sui team orders e l’incertezza sui rapporti tra i due piloti rendono il GP di Abu Dhabi uno dei più attesi degli ultimi anni.
Mentre i riflettori si accendono sul tracciato, qui tutti gli orari tv, il silenzio di Norris e Piastri fuori dalla pista lascia parlare i fatti. E i risultati.
Fonte: SkySports UK. Aggiornato il: 5 Dicembre 2025.
