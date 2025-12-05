McLaren sotto pressione ad Abu Dhabi: per Norris e Piastri niente contatti con i media

Alla vigilia del GP di Abu Dhabi 2025, McLaren ritira Norris e Piastri dalle attività media. Sullo sfondo, tensioni interne e polemiche sui team orders.

Lando Norris abbraccia un membro del team McLaren dopo la vittoria nel GP di Silverstone 2025, circondato dai meccanici in tuta arancione.
Alla vigilia dell’attesissimo Gran Premio di Abu Dhabi 2025, la tensione si fa sentire in casa McLaren. In un gesto inusuale, il team ha deciso di escludere Lando Norris e Oscar Piastri dalle sessioni media del fine settimana, eccezion fatta per la conferenza stampa ufficiale FIA.

Una scelta che arriva in un momento cruciale, con entrambi i piloti ancora matematicamente in corsa per il titolo mondiale.

Priorità alla concentrazione, ma il clima si fa teso

La decisione di McLaren è stata confermata da Sky Sports, che ha sottolineato come il team abbia voluto preservare la concentrazione dei due piloti.

Tuttavia, la scelta ha acceso i riflettori sulle dinamiche interne alla squadra, in particolare sul delicato equilibrio tra i due contendenti. Con il titolo in palio nell’ultima gara, ogni dettaglio – dentro e fuori dalla pista – può fare la differenza.

Team orders? Russell dice no

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato George Russell, pilota Mercedes ormai fuori dalla lotta iridata. Intervenendo pubblicamente, ha criticato duramente l’ipotesi che McLaren possa ricorrere a ordini di scuderia per favorire Norris: “Non è accettabile chiedere a un pilota ancora in lotta per il campionato di cedere la posizione al compagno”, ha dichiarato.

Le sue parole sono state interpretate come un chiaro messaggio a difesa della sportività, ma anche come un segnale di solidarietà verso Oscar Piastri, che in caso di ordini dall’alto potrebbe vedersi costretto a rinunciare alla possibilità di lottare ad armi pari.

Finale ad alta tensione per il Mondiale 2025

L’ultima gara del campionato si annuncia carica di emozioni e colpi di scena. Le tensioni interne in McLaren, le discussioni etiche sui team orders e l’incertezza sui rapporti tra i due piloti rendono il GP di Abu Dhabi uno dei più attesi degli ultimi anni.

Mentre i riflettori si accendono sul tracciato, qui tutti gli orari tv, il silenzio di Norris e Piastri fuori dalla pista lascia parlare i fatti. E i risultati.

Fonte: SkySports UK. Aggiornato il: 5 Dicembre 2025.

