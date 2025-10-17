Tutti gli orari F1 GP Austin su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 le qualifiche e la Sprint sabato 18 ottobre e la gara domenica 19 ottobre.
La Formula 1 sbarca ad Austin per una delle gare più attese della stagione. Sul tracciato del Circuit of the Americas, il Gran Premio degli Stati Uniti promette emozioni forti e possibili colpi di scena.
L’anno scorso fu Charles Leclerc a regalare un sorriso ai tifosi della Ferrari, conquistando una vittoria che aveva riacceso le speranze per un finale di stagione in crescendo. Anche quest’anno la Scuderia di Maranello spera di trovare in Texas un weekend favorevole, ma la concorrenza si preannuncia agguerrita.
Tra i grandi favoriti, spiccano George Russell, fresco vincitore a Singapore, e ovviamente Max Verstappen, determinato a ridurre il distacco in classifica dai due piloti McLaren. Proprio la scuderia di Woking, grazie a una vettura estremamente competitiva, rimane una seria candidata alla vittoria, forte di un pacchetto tecnico superiore su molte piste.
Sarà una gara da non perdere, tra strategie incerte, formato Sprint e una pista che da sempre regala duelli spettacolari.
Orari F1 Austin 2025 TV8
sabato 18 ottobre
- Ore 17:00 Qualifiche Sprint in DIFFERITA
- Ore 18:15 Paddock Pre Sprint LIVE
- Ore 19:00 Gara Sprint LIVE
- Ore 20:00 Paddock Post Sprint LIVE
- Ore 22:15 F1Warm Up LIVE
- Ore 22:30 Paddock Pre Qualifiche LIVE
- Ore 23:00 Qualifiche LIVE
- Ore 00:15 Paddock Post Qualifiche LIVE
domenica 19 ottobre in Differita TV8
- Ore 21:00 Paddock Pre Gara
- Ore 22:30 Gara F1
- Ore 00:30 Paddock Post Gara
Orari F1 Austin 2025 Sky e NOW
Venerdì 17 ottobre
- Ore 19.00: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 23.00: Paddock Live
- Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 00.30: Paddock Live
- Ore 1.00: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 18 ottobre
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 19.00: F1 – Sprint
- Ore 20.00: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23.00: F1 – Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Domenica 19 ottobre
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21.00: F1 – Gara
- Ore 23.00: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00.00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
