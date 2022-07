Orari F1 TV8 oggi del GP di Austria 2022 con qualifiche sprint

Oggi la Formula Uno incomincia il weekend dell’undicesima tappa del mondiale con il Gran Premio di Austria. Sabato 9 la Gara Sprint alle 16.30 e Domenica 10 il GP alle 15 saranno trasmessi in diretta da SKY. La pista è quella del Red Bull Ring, dove i piloti daranno sicuramente tutto per strappare la prima posizione.

Le cose saranno interessanti perché proprio in casa Red Bull si correrà la seconda delle tre Gare Sprint in programma quest’anno. Il programma del weekend di gara sarà modificato, con le qualifiche che si terranno al venerdì mentre al sabato si correrà la mini gara che decide la griglia di partenza e assegna ben 8 punti al vincitore. Continuerà quindi la battagli tra Red Bull e Ferrari per il primo posto nel mondiale piloti e costruttori.

Vi abbiamo incuriositi? Vediamo allora gli orari del Gran Premio di Austria in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Orari TV8 F1 GP Austria in chiaro e differita

Venerdì 8 luglio

Ore 21.30: Pre qualifiche

Ore 22.00: Qualifiche GP Austria

Ore 23.15: Post qualifiche

Sabato 9 luglio

Ore 19.45: Pre Sprint Qualifying

Ore 20.15: Sprint Qualifying GP Austria

Ore 21.30: Post Sprint Qualifying

Domenica 10 luglio

Ore 16.30: Pre gara

Ore 18.00: GP Austria

Ore 20.00: Post gara

Orari F1 GP Austria SKY e NOW

Giovedì 7 luglio

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 8 luglio

Ore 9.50: prove libere 1 F3

Ore 11: prove libere 1 F2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: prove libere 1 F1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: qualifiche F3

Ore 15.50: qualifiche F2

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: qualifiche F1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.25 prove libere Porsche Super Cup

Ore 19.20: Paddock Live Show

Sabato 9 luglio

Ore 10.30: sprint race F3

Ore 11.30: conferenza stampa team (differita)

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: prove libere 2 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.50: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15.45: #skymotori

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: qualifiche sprint F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.50: sprint race F2

Ore 18.50: Paddock Live Show

Domenica 10 luglio

Ore 8.30: formula race F3

Ore 10: formula race F2

Ore 11.45: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

