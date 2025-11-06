Il Gran Premio del Messico 2025 arriva dopo un emozionante GP degli Stati Uniti che ha riaperto la lotta per il Mondiale. Ecco il programma completo del weekend con tutti gli orari italiani su Sky Sport F1, NOW e TV8.
La Formula 1 torna in pista a Città del Messico per il quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo Austin, Max Verstappen ha ridotto il distacco in classifica F1 da Oscar Piastri a 40 punti, mentre Lando Norris è ora a soli 14 lunghezze dal compagno di squadra. In chiave Costruttori, la Ferrari ha recuperato terreno sulla Mercedes e si trova a soli sette punti.
L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre TV8 proporrà qualifiche e gara in differita. Di seguito il programma completo con orari italiani.
Orari TV8 – differita
Domenica 26 ottobre
- 00:00 – Paddock Pre Qualifiche
- 00:30 – Qualifiche
- 01:45 – Paddock Post Qualifiche
- 21:00 – Paddock Pre Gara
- 22:30 – Gara
- 00:30 – Paddock Post Gara
Orari Sky Sport F1 e NOW – diretta
Venerdì 24 ottobre
- 20:15 – Paddock Live
- 20:30 – Prove Libere 1
- 21:45 – Paddock Live
- 23:45 – Paddock Live
- 24:00 – Prove Libere 2
- 01:00 – Paddock Live
- 01:30 – Conferenza Team Principal (differita)
Sabato 25 ottobre
- 19:15 – Paddock Live
- 19:30 – Prove Libere 3
- 20:30 – Paddock Live
- 22:15 – Warm Up
- 22:30 – Paddock Live
- 23:00 – Qualifiche
- 00:15 – Paddock Live
Domenica 26 ottobre
- 19:30 – Paddock Live
- 21:00 – Gara
- 23:00 – Paddock Live Post-Gara
- 23:15 – Debriefing
- 23:45 – Notebook
- 24:00 – Race Anatomy
Domande frequenti sul GP del Messico 2025
Domenica 26 ottobre 2025, con partenza alle ore 21:00 italiane in diretta su Sky Sport F1 e NOW.
TV8 trasmetterà qualifiche e gara in differita, con la corsa alle 22:30 italiane di domenica sera.
Dopo il GP del Messico restano ancora tre appuntamenti: Brasile, Qatar e Abu Dhabi.
Punti chiave
- Verstappen riduce il distacco da Piastri a 40 punti dopo Austin.
- Ferrari a soli 7 punti dalla Mercedes nel Mondiale Costruttori.
- GP Messico in diretta su Sky/Now, differita TV8 domenica 26 ottobre alle 22:30.
