Informazioni chiave:
- Gli Orari F1 Miami 2026 partono da una novità importante: le prove libere 1 durano 90 minuti invece dei consueti 60.
- Il weekend di Miami resta su formato Sprint, con qualifiche Sprint, Sprint Race, Qualifiche e Gara distribuite tra venerdì, sabato e domenica.
- Mercedes arriva in Florida con Antonelli primo e Russell secondo nella classifica piloti.
Gli Orari F1 Miami 2026 segnano il ritorno del Mondiale di Formula 1 con un programma modificato rispetto al solito. La prima sessione di prove libere viene allungata a 90 minuti, mentre il resto del fine settimana mantiene la struttura Sprint. Il GP di Miami si presenta così come uno degli appuntamenti più particolari della stagione, tra nuove esigenze tecniche, una classifica già molto interessante e una copertura tv ricca tra dirette e differite.
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Le FP1 del GP di Miami 2026 durano 90 minuti
La novità più importante riguarda la prima e unica sessione di libere prevista nel weekend Sprint. Le prove libere 1 del Gran Premio di Miami 2026 non dureranno i canonici 60 minuti, ma 90 minuti. Si tratta quindi di mezz’ora in più di attività in pista, un’estensione pensata per offrire ai team un margine di lavoro più ampio in una fase della stagione particolarmente delicata.
La decisione è stata presa tenendo conto di più fattori: il tempo trascorso dall’ultimo Gran Premio, le modifiche regolamentari e tecniche annunciate di recente e il fatto che Miami si disputa con il formato Sprint, che riduce sensibilmente il tempo normalmente disponibile per la preparazione del weekend.
Il weekend Sprint di Miami resta uno dei più intensi del calendario
Al di là dell’estensione delle FP1, il resto del programma non cambia nella sua struttura generale. Miami conferma infatti il format Sprint, che comprime in pochi passaggi tutta la costruzione del fine settimana: una sola sessione di libere, poi subito le qualifiche della Sprint, la Sprint Race, le qualifiche e la gara di domenica.
Questo rende il fine settimana molto più serrato e strategicamente sensibile rispetto a un weekend tradizionale. Ogni giro utile ha un peso maggiore, ogni scelta di setup arriva prima e ogni errore si paga più in fretta. Per questo i 30 minuti aggiuntivi del venerdì assumono un valore tecnico ancora più evidente.
Mercedes arriva a Miami da squadra di riferimento in classifica
Il GP di Miami 2026 si apre con una classifica piloti che racconta un avvio di stagione molto forte per Mercedes. Kimi Antonelli guida il Mondiale con 72 punti, mentre George Russell segue in seconda posizione con 63 punti. Alle loro spalle ci sono Charles Leclerc a 49 punti, Lewis Hamilton a 41 e Lando Norris a 25. Questo quadro rende Miami una tappa molto interessante anche sul piano del campionato, perché la Mercedes ha l’occasione di consolidare il vantaggio, mentre Ferrari e McLaren devono provare a ricucire.
Miami resta uno degli eventi più particolari e spettacolari del Mondiale
Al di là della parte tecnica, il GP di Miami continua a essere uno degli appuntamenti più attesi del campionato. Il circuito, il contesto urbano e l’atmosfera costruita attorno all’evento lo rendono un weekend diverso dagli altri, molto seguito anche da un pubblico che vive la Formula 1 come fenomeno di costume oltre che come sport.
In questa stagione, però, Miami aggiunge anche un altro livello di interesse: arriva in un momento in cui le gerarchie sembrano più nitide rispetto al passato, con Mercedes davanti, Ferrari in inseguimento e un gruppo di top team chiamato a dare risposte immediate.
Orari F1 Miami 2026
Sabato 02 maggio LIVE su TV8
- Ore 16:00 Qualifiche Sprint
- Ore 17:15 Paddock Pre Sprint LIVE
- Ore 18:00 Gara Sprint LIVE
- Ore 19:00 Paddock Post Sprint LIVE
- Ore 21:30 Paddock Pre Qualifiche LIVE
- Ore 22:00 Qualifiche F1 LIVE
- Ore 23:15 Paddock Post Qualifiche LIVE
Domenica 03 maggio in differita su TV8
- Ore 22:00 Paddock Pre Gara
- Ore 23:30 Gara
- Ore 01:30 Paddock Post Gara