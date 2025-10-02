La Formula 1 torna in Asia per uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Il Gran Premio di Singapore 2025, in programma dal 3 al 5 ottobre, si corre sullo spettacolare circuito cittadino di Marina Bay, primo tracciato notturno della storia del campionato. Una cornice suggestiva che, dal 2008, unisce velocità, precisione e atmosfera urbana.
Lo scorso anno, a vincere fu Lando Norris con la McLaren, davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri. La Ferrari si dovette accontentare del quinto posto con Charles Leclerc, mentre il 2025 si presenta con uno scenario molto più aperto.
Piastri comanda la classifica piloti, ma il margine su Norris si è ridotto. Verstappen, forte del recente successo a Baku, rilancia le proprie ambizioni. Leclerc e Hamilton cercano riscatto dopo un fine settimana difficile in Azerbaigian, mentre la Mercedes tenta di consolidare il vantaggio sulla Ferrari nella classifica costruttori.
Orari del GP di Singapore 2025 (fuso italiano)
Il weekend si svolge interamente in orario europeo favorevole, grazie alla programmazione serale locale. Tutti gli orari seguenti sono già convertiti in ora italiana (CEST).
Venerdì 3 ottobre
Prove Libere 1: ore 11:30
Prove Libere 2: ore 15:30
Sabato 4 ottobre
Prove Libere 3: ore 12:30
Qualifiche: ore 16:30
Domenica 5 ottobre
Gara: partenza alle ore 14:00
Il tracciato di Marina Bay, lungo 5,063 chilometri, prevede 61 giri per un totale di 308,7 km. Le barriere vicine e le curve ravvicinate aumentano il rischio di errori, con un’alta probabilità di Safety Car, che spesso rimescola le strategie.
Diretta TV e streaming
L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà disponibile anche in differita su TV8, sia in televisione che in streaming gratuito sul sito TV8.it.
L’attesa cresce per uno dei Gran Premi più spettacolari e tecnici della stagione, dove ogni errore può costare caro e ogni dettaglio può fare la differenza.
Orari F1 Singapore 2025 su TV8 fuso orario italiano (in differita)
- Sabato 4 ottobre: Qualifiche ore 18.30
- Domenica 5 ottobre: Gara ore 18.00
Orari F1 Singapore 2025 su Sky Sport F1 e NOW fuso orario italiano
Oggi Giovedì 2 ottobre
- Ore 12.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 3 ottobre
- Ore 9.15: F1 Academy – Prove libere
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove libere 1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.55: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 14.45: Paddock Live
- Ore 15.00: F1 – Prove libere 2
- Ore 16.00: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live Show
- Ore 17.00: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 4 ottobre
- Ore 9.00: F1 Academy – Gara 1
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15.00: F1 – Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Domenica 5 ottobre
- Ore 9.30: F1 Academy – Gara 2
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14.00: F1 – Gara
- Ore 16.00: Paddock Live
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17.00: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
Classifica piloti F1 2025 prima del GP di Singapore
Qui sotto la classifica piloti F1 2025 dopo il GP di Baku con i distacchi in punti dal leader Oscar Piastri.
- Oscar Piastri – McLaren – 324
- Lando Norris – McLaren – 299 (-25)
- Max Verstappen – Red Bull – 255 (-69)
- George Russell – Mercedes – 212 (-112)
- Charles Leclerc – Ferrari – 165 (-159)
- Lewis Hamilton – Ferrari – 121 (-203)
- Kimi Antonelli – Mercedes – 78 (-246)
- Alex Albon – Williams – 70 (-254)
- Isack Hadjar – Racing Bulls – 39 (-285)
- Nico Hulkenberg – Sauber – 37 (-287)
- Lance Stroll – Aston Martin – 32 (-292)
- Carlos Sainz – Williams – 31 (-293)
- Liam Lawson – Racing Bulls – 30 (-294)
- Fernando Alonso – Aston Martin – 30 (-294)
- Esteban Ocon – Haas – 28 (-296)
- Pierre Gasly – Alpine – 20 (-304)
- Yuki Tsunoda – Red Bull – 20 (-304)
- Gabriel Bortoleto – Sauber – 18 (-306)
- Oliver Bearman – Haas – 16 (-308)
- Franco Colapinto – Alpine – 0 (-324)
- Jack Doohan – Alpine – 0 (-324)
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!