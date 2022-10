Orari F1 TV8 GP Austin USA 2022 in diretta anche su SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 su TV8 del GP di Austin USA 2022 che viene trasmesso in diretta Domenica 23 Ottobre alle ore 23 insieme a SKY e NOW. Attenzione quindi all’orario di partenza, perchè con il fuso orario si correrà quando in Italia sarà sera.

Mondiale piloti che non ha praticamente più nulla da dire, visto che a Suzuka in Giappone Max Verstappen ha vinto il secondo titolo mondiale consecutivo in carriera. Ferrari che deve cercare di raccogliere le briciole, visto che anche Sergio Perez ha beffato Leclerc e si è preso il secondo posto nella classifica F1 2022.

Pubblichiamo più sotto tutti gli orari del Gran Premio di Austin USA 2022 in TV per vedere la gara in diretta su TV8. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari diretta TV8 F1 GP Austin USA

Sabato 23 ottobre

Ore 23.30: Pre qualifiche

Ore 00.00: Qualifiche GP Usa

Ore 01.15: Post qualifiche

Domenica 24 ottobre

Ore 21.00: gara GP Usa

Ore 23.00: Post gara

Orari dirette SKY e NOW F1 GP Austin USA

Giovedì 20 ottobre

Ore 22.00: Conferenza stampa piloti

Venerdì 21 ottobre

Ore 20.30: Pre libere

Ore 21.00: Prove Libere 1 GP Usa

Ore 22.00: Post libere

Ore 23.45: Pre libere

Ore 00.00: Prove Libere 2 GP Usa

Ore 01.30: Post libere 2

Sabato 22 ottobre

Ore 20.45: Pre libere

Ore 21.00: Prove libere 3 GP Usa

Ore 22.00: Post libere

Ore 22.30: Conferenza Stampa Team (diretta)

Ore 23.15: #SkyMotori

Ore 23.30: Pre qualifiche

Ore 00.00: Qualifiche GP Usa

Ore 01.15: Post qualifiche

Domenica 23 ottobre

Ore 19.30: Pre gara

Ore 21.00: GP Usa

Ore 23.00: Post gara

Ore 00.00: Race Anatomy

