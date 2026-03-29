Informazioni chiave:
- Max Verstappen detiene tre record: esordio più giovane (17 anni, GP Australia 2015), podio più giovane e vittoria più giovane (18 anni, GP Spagna 2016 con Red Bull).
- Kimi Antonelli (Mercedes) è il più giovane leader del Mondiale (19 anni, dopo GP Giappone 2026), il più giovane poleman (GP Cina 2026) e il secondo vincitore più giovane di sempre.
- Sebastian Vettel resta il campione del mondo più giovane: 23 anni e 134 giorni nel 2010 con Red Bull ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton secondo (23 anni e 300 giorni, 2008).
La Formula 1 è sempre stata uno sport in cui il talento precoce può emergere rapidamente, ma i record di giovinezza sono difficili da battere perché richiedono la combinazione di un pilota fuori dal comune e un’auto competitiva nel momento giusto. Max Verstappen detiene tre dei record più importanti: esordio, podio e vittoria.
Sebastian Vettel è ancora il campione del mondo più giovane di sempre con 23 anni e 134 giorni. Kimi Antonelli, con le prime tre gare del 2026, ha già aggiunto due record storici alla sua carriera.
Chi è il più giovane pilota ad aver corso in Formula 1?
Max Verstappen detiene il record assoluto di esordio più precoce in Formula 1. Il 15 marzo 2015, al Gran Premio d’Australia di Melbourne, il pilota olandese della Toro Rosso scese in pista all’età di 17 anni: così giovane da non poter guidare un’auto su strada in Olanda. Nessuno aveva esordito così presto dai tempi di Jaime Alguersuari, che aveva quasi due anni in più quando debuttò nel 2009. Dopo Verstappen, la normativa FIA ha alzato il requisito minimo a 18 anni per la Superlicenza.
Nelle stagioni più recenti, diversi piloti si sono avvicinati al record. Kimi Antonelli è terzo in questa classifica storica: ha esordito con la Mercedes al Gran Premio d’Australia 2025 a 18 anni, 6 mesi e 19 giorni, beneficiando di un’esenzione FIA che gli aveva già consentito di partecipare a sessioni di prove libere. Arvid Lindblad (Racing Bulls) è quarto a 18 anni e 212 giorni, debuttato a Melbourne nel 2026.
Chi è il più giovane pilota a essere salito sul podio in F1?
Max Verstappen detiene anche questo record. Al Gran Premio di Spagna 2016 – prima gara in assoluto con la Red Bull, dopo essere stato promosso dalla Toro Rosso a metà stagione – Verstappen vinse la corsa a 18 anni. La vittoria è contemporaneamente il podio e il trionfo più giovane nella storia del Mondiale. Lance Stroll è il secondo più giovane ad aver ottenuto un podio: il terzo posto al Gran Premio d’Azerbaijan 2017 arrivò quando aveva appena 11 giorni in più di Verstappen al momento della sua vittoria spagnola.
Chi è il più giovane vincitore di un Gran Premio di Formula 1?
Anche qui il nome è Max Verstappen: 18 anni, 7 mesi e 15 giorni al momento della vittoria nel Gran Premio di Spagna 2016 a Barcellona. Nel caos del primo giro, con le due Mercedes di Hamilton e Rosberg fuori per collisione, Verstappen gestì la pressione di Ricciardo e Räikkönen per firmare uno dei debutti più spettacolari nella storia della Formula 1. Il record precedente apparteneva a Sebastian Vettel, che aveva vinto il Gran Premio d’Italia 2008 a Monza a 21 anni, su una pista bagnata con la Toro Rosso in una prestazione che rimase nella memoria del paddock.
Kimi Antonelli è il secondo più giovane vincitore di sempre: a 19 anni ha vinto il Gran Premio di Cina 2026 con la Mercedes, diventando anche il primo italiano a vincere un Gran Premio dai tempi di Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2003. Terzo nella classifica storica è Charles Leclerc con il Gran Premio del Belgio 2019, vinto a 21 anni, 10 mesi e 16 giorni.
Chi è il più giovane pilota ad aver guidato il Mondiale di Formula 1?
Dopo la vittoria al Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, Kimi Antonelli è diventato il pilota più giovane in assoluto a guidare la classifica del Mondiale di Formula 1. Il 19enne della Mercedes ha superato il compagno di squadra George Russell nella generale, un record che aggiunge un nuovo capitolo alla sua stagione già ricca di primati. Antonelli detiene anche il record di poleman più giovane: il 14 marzo 2026, durante le qualifiche del Gran Premio di Cina a Shanghai, ha conquistato la sua prima pole a 19 anni, 6 mesi e 17 giorni, battendo il precedente record di Vettel a Monza 2008 (21 anni e 72 giorni) che resisteva da 18 anni.
Chi è il più giovane campione del mondo di Formula 1?
Il record appartiene a Sebastian Vettel e resiste dal 2010. Il tedesco della Red Bull conquistò il primo titolo mondiale al Gran Premio di Abu Dhabi, all’età di 23 anni e 134 giorni, rimontando da -15 punti su Fernando Alonso nell’ultimo appuntamento stagionale. Vettel rimase in testa all’albo d’oro anche negli anni successivi: campione nel 2011 (più giovane doppio campione), nel 2012 (più giovane triplo) e nel 2013 (più giovane quadruplo).
Prima di Vettel il record era di Lewis Hamilton, che vinse il titolo 2008 a 23 anni e 300 giorni, controllando l’ultima curva dell’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio, quello del Brasile, in uno dei finali di stagione più drammatici della storia del Mondiale. Fernando Alonso, campione nel 2005 a 24 anni, è il terzo più giovane. Max Verstappen è quarto: il suo primo titolo nel 2021, all’ultima curva di Abu Dhabi, arrivò a 24 anni e 73 giorni.
Il riepilogo dei record di giovinezza in Formula 1
- Più giovane esordiente: Max Verstappen, 17 anni (GP Australia 2015, Toro Rosso)
- Più giovane a salire sul podio: Max Verstappen, 18 anni (GP Spagna 2016, Red Bull)
- Più giovane vincitore: Max Verstappen, 18 anni e 7 mesi (GP Spagna 2016, Red Bull)
- Secondo vincitore più giovane: Kimi Antonelli, 19 anni (GP Cina 2026, Mercedes)
- Più giovane poleman: Kimi Antonelli, 19 anni e 6 mesi (qualifiche GP Cina 2026, Mercedes)
- Più giovane leader del Mondiale: Kimi Antonelli, 19 anni (dopo GP Giappone 2026)
- Più giovane campione del mondo: Sebastian Vettel, 23 anni e 134 giorni (2010, Red Bull)
Nota: i record di Verstappen per esordio, podio e vittoria sono stati ottenuti prima che la FIA alzasse il limite minimo di età a 18 anni per la Superlicenza di Formula 1.