Forza Horizon 6: le prime info sul prossimo capitolo

Chi ci legge da un po’ sa che per noi Forza Horizon 5 è uno dei migliori titoli a tema auto degli ultimi anni, per varietà del parco veicoli, numero di eventi e complessità generale del gioco, sia in singolo che multiplayer online. Ma ormai è uscito tre anni fa, e viene da chiedersi se ci sarà un Forza Horizon 6, e quando.

Molti fan si aspettavano l’annuncio nel 2024 seguendo il tradizionale ciclo triennale, ma durante l’ultimo Xbox Showcase, a giugno, non è stata fatta nessuna menzione. Per cui, la domanda viene da chiedersi: a che punto è Forza Horizon 6?

Quello che sappiamo su Forza Horizon 6

Al momento in cui scriviamo, non c’è stata alcuna conferma ufficiale sull’uscita di Forza Horizon 6. Sebbene sembri probabile che il gioco venga realizzato in futuro, non possiamo affermarlo con certezza. E Playground Games, lo studio che sviluppa la saga, non sembra voler rilasciare alcuna informazione.

Possiamo però ipotizzare dove sarà ambientato il prossimo capitolo: difficile che siano Europa e Americhe, visto che Forza Horizon 4 era ambientato in Scozia e il 5 in Messico. Probabilmente, il sesto capitolo sarà il primo ambientato in Asia, magari in Giappone come molti si aspettano. Altre indiscrezioni, invece, pensano all’Africa. Entrambi i continenti non sono mai stati toccati dalla serie.

In ogni caso, dovrebbe mantenersi la suddivisione in 4 stagioni introdotta con Forza Horizon 4, ma potrebbero arrivare altre novità in termini di eventi generali, serie speciali. E ci si aspetta anche un parco veicoli ancora più ricco.

Anche su PlayStation?

Quando Forza Horizon 5 è stato lanciato nel 2021, nessuno pensava che potesse mai arrivare su PlayStation. Tuttavia, da allora, Microsoft ha iniziato a introdurre alcuni dei suoi giochi esclusivi per console Xbox su PS5, tra cui Sea of Thieves e Hi-Fi Rush. Fino ad ora, però, ha evitato di portare le sue principali franchise come Halo, Forza o Gears of War sulla console di Sony, ma non ha nemmeno escluso categoricamente questa possibilità.

Possiamo affermare con una certa sicurezza che, se Forza Horizon 6 verrà rilasciato, sarà disponibile su Xbox, PC e tramite Game Pass già al Day One, come successo per Forza Motorsport.

Per quanto riguarda la data di rilascio, ormai escludiamo il 2024. Difficile anche il 2025, anno in cui Rockstar Games farà uscire l’attesissimo GTA VI: per Microsoft, farlo uscire nello stesso periodo, significherebbe penalizzare il gioco. Inoltre, Playground Games sta lavorando anche a un’altra serie da fare uscire nel 2025, per cui la cosa più probabile è che Forza Horizon 6 uscirà all’inizio del 2026.