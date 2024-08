Andate in Germania? Gli avvisi anti autovelox sono illegali!

Se c’è una funzione utile dei navigatori satellitari, che siano app da smartphone come Waze, oppure dispositivi a sé stanti come i celeberrimi TomTom e Garmin, è quella degli avvisi sugli autovelox sulla strada. Ebbene, occhio se vi recate in Germania in auto, perchè le indicazioni sono illegali dallo scorso anno.

La Germania si unisce al gruppo già folto di Paesi nei quali gli anti autovelox sono vietati, come Svizzera, Turchia, Cipro e Macedonia del Nord. La normativa tedesca, in particolare, vieta l’uso di qualsiasi tipo di dispositivo che possa avvisare gli utenti tramite messaggi sonori o visivi sulla posizione di autovelox sia fissi sia mobili.

Un passo in più, perché in precedenza erano già vietati i cosiddetti “anti autovelox”, ovvero strumenti appositamente creati per questo scopo. Da notare, che in questo senso la legislazione italiana è simile. In Italia vale il principio dell’autovelox utilizzato come strumento in grado di aumentare la sicurezza in tratti stradali particolari, e per questo motivo è segnalato da apposita segnaletica.

Quindi, se avete necessità di recarvi in Germania sappiate che viaggiare con un’app che vi segnala gli autovelox costituisce un’infrazione.

