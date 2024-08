Cosa fare in caso di incidente in autostrada: la guida completa

In caso di incidente in autostrada, è importante mantenere la calma e seguire alcune procedure essenziali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri automobilisti. In questa guida completa, vediamo cosa fare in caso di incidente in autostrada, passo dopo passo.

Fermarsi in sicurezza

Fermarsi in sicurezza è fondamentale per evitare ulteriori incidenti e garantire la propria sicurezza. Il primo passo da fare in caso di incidente in autostrada è appunto quello di fermarsi in sicurezza, sulla corsia di emergenza, il più lontano possibile dal traffico in movimento.

Accendere gli indicatori di direzione e posizionare il triangolo di emergenza a circa 100 metri di distanza per aiutare a segnalare la presenza dell’incidente agli altri automobilisti.

Controllare se ci sono feriti e chiamare i soccorsi

La sicurezza delle persone coinvolte nell’incidente è la priorità assoluta. Controllare se ci sono feriti tra i passeggeri e gli altri automobilisti coinvolti nell’incidente. Chiamare immediatamente il 112 per richiedere l’intervento dei soccorsi in caso di necessità. Il numero di emergenza unico europeo e può decidere se inviare o meno sul posto una pattuglia della Polizia Stradale o eventualmente anche una ambulanza.

Raccogliere informazioni

Raccogliere informazioni utili per la denuncia dell’incidente è fondamentale per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Tra le informazioni da raccogliere per la denuncia, ci sono i nomi e i contatti dei testimoni, le targa delle auto coinvolte, le assicurazioni, etc.

Fotografare e documentare

Fotografare il luogo dell’incidente e la posizione dei veicoli coinvolti e fare una breve descrizione delle circostanze dell’incidente può aiutare a ricostruire l’incidente e a stabilire le eventuali responsabilità. Questa documentazione può essere molto utile per ricostruire l’incidente.

Procedura di denuncia

Compilare la documentazione necessaria per la denuncia dell’incidente, come il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), che va compilato in caso di incidente con danni lievi. In caso di incidenti con danni più gravi, è necessario denunciare l’incidente alle autorità competenti.

