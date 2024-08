Volano gli insulti tra Ricciardo e Villeneuve: chi ha ragione?

Daniel Ricciardo ha preso davvero male le critiche Jacques Villeneuve, oggi opinionista per Sky Sport. La diatriba tra i due è scoppiata al Gran Premio del Canada dello scorso giugno, quando il campione del mondo di Formula 1 nel 1997 ha aspramente criticato Ricciardo.

Villeneuve non aveva usato giri di parole, chiedendosi perché Ricciardo fosse ancora in Formula 1. Fino a quel momento, la stagione dell’australiano non era stata brillante, oscurata tra l’altro dal suo compagno di squadra Yuki Tsunoda.

Ecco cosa ha detto Jacques Villeneuve: “Sentiamo la stessa cosa ormai da quattro o cinque anni, dobbiamo migliorare la macchina per lui. Mi dispiace, sono passati cinque anni e non è cambiato nulla. Non è all’altezza delle aspettative e non è costante, sa di non avere i tempi e non ha ottenuto buoni risultati. Non c’è niente di sbagliato nel dirlo. Dirlo potrebbe far male, ma sei in F1, accettalo e vai avanti. La verità fa male.”

Ricciardo ha risposto qualificandosi quinto per la gara di Montreal e ha dichiarato che non avrebbe dato peso alle parole di Villeneuve, invitandolo a “mangiare m***a“. Ma questa reazione ha solo provocato un’altra ondata di critiche del canadese, che ha definito il pilota della australiano “non professionale” e “infantile”.

Da allora, Ricciardo ha trovato una certa continuità nei risultati, e non è più stato oggetto di critiche. Tuttavia, non ha dimenticato e lo tirato in mezzo durante un’intervista con Mirror Sport.

“In Montreal, Jacques ha detto alcune cose e c’erano un paio di cose che mi hanno fatto arrabbiare. Ho pensato, ‘Va bene, se volete mettermi alla prova, andiamo’. Penso di aver risposto in pista. Di solito non leggo queste cose, ma il team mi informa per prepararmi. Lui è un campione del mondo e sa cosa significa questo sport.”

“Possso commentare altri piloti e dire, ‘Sì, sta attraversando un momento difficile’, ma non parlerei mai male di un altro pilota perché posso capire cosa stanno passando. Nessuno può mettersi nei loro panni, è uno sport particolare. Ero più deluso, ma ho pensato, ‘Se alcune persone pensano così, è il momento di ricordare loro che sono ancora qui’. L’ho usato a mio vantaggio, ma va bene.”

Da un certo punto di vista Villeneuve ha fatto bene, considerando i risultati di Ricciardo dopo la sua “strigliata”. Ricciardo è infatti salito a 12 punti nella classifica piloti F1 e ha ottenuto una proroga da VCARB per a guidare la monoposto anche dopo la pausa estiva.

Fonte: Mirror Sport