Kimera EVO38: il debutto mondiale alla Monterey Car Week 2024

Kimera Automobili partecipa alla Monterey Car Week 2024 con la nuova Kimera EVO38, a cui si affiancano le iconiche EVO37 e EVO37 Martini 7. Dopo aver conquistato l’attenzione al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, la Kimera EVO38 si presenta per la prima volta su strada durante la Monterey Car Week.

Questo modello, ancora in fase di sviluppo, è denominato “prototipo 00” e rappresenta una perfetta sintesi di potenza e design. Con i suoi 600 cavalli e la trazione integrale, la EVO38 promette prestazioni di altissimo livello, incarnando al tempo stesso l’eleganza e la forza dell’ingegneria italiana.

Accanto alla EVO38, Kimera Automobili esporrà anche altri due gioielli della sua collezione: la EVO37 e la EVO37 Martini 7. Queste vetture, già conosciute e apprezzate dagli appassionati, completano la gamma di Kimera, offrendo una visione completa della filosofia del marchio, che combina tradizione e innovazione in ogni dettaglio.

Il debutto della EVO38 rappresenta l’inizio dello sviluppo su strada di questa nuova vettura, la cui produzione è prevista per la primavera del 2025 in soli 38 esemplari. Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, più della metà degli esemplari previsti è già stata venduta, un chiaro segno dell’interesse e della fiducia che il mercato internazionale ripone in questo modello.

Nel frattempo, la produzione della EVO37 continua a ritmo sostenuto, con 18 esemplari già consegnati in diverse parti del mondo, tra cui Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Francia.