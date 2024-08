Levi’s for Paris: la collezione estiva che celebra la Villa Lumière

Levi’s celebra quest’anno la Villa Lumière con una collezione esclusiva intitolata “Levi’s for Paris”. Questa collezione rappresenta un omaggio allo stile francese, reinterpretando alcuni dei capi basici e classici del brand con i colori della bandiera francese: blu, bianco e rosso. L’obiettivo è quello di offrire un tocco di eleganza parigina che possa accompagnare gli amanti della moda per tutta l’estate.

La Villa Lumière, una delle dimore storiche più affascinanti di Parigi, è da anni un simbolo di arte e cultura. Le celebrazioni annuali di questa villa attirano visitatori da tutto il mondo, desiderosi di immergersi nella sua atmosfera unica. Levi’s ha voluto rendere omaggio a questo luogo speciale con una collezione che unisce la tradizione americana del denim con l’eleganza senza tempo dello stile francese.

La collezione si distingue per l’uso sapiente dei colori della bandiera francese, applicati su capi che sono diventati veri e propri must-have del guardaroba. Tra i pezzi più rappresentativi troviamo il Baggy jeans reversibile, un capo versatile che unisce comfort e stile. Questo jeans può essere indossato in due modi diversi, offrendo così due look in uno. Da un lato, un classico denim blu; dall’altro, una sorprendente variante che incorpora il rosso e il bianco, per un effetto davvero unico.

Un elemento essenziale dello stile parigino, la t-shirt a righe è reinterpretata da Levi’s con un design moderno e accattivante. Disponibile in diverse combinazioni di colori, è perfetta per un look casual ma curato. I pois sono un altro simbolo dell’eleganza francese. Levi’s propone questa t-shirt in una versione fresca e giovanile, ideale per aggiungere un tocco di originalità al proprio outfit.

Con un design minimalista ma di grande effetto, la felpa con cappuccio è arricchita dai colori della bandiera francese. Confortevole e stilosa, è il capo perfetto per le serate estive più fresche. Oltre ai capi dedicati allo stile parigino, la collezione include quattro pezzi iconici pensati per gli appassionati di skateboard. Questi capi sono caratterizzati da un design cool e funzionale, che permette di muoversi con libertà e stile.