Informazioni chiave:
- La nuova 500 Spiaggina 2026 di Garage Italia nasce da un’architettura completamente rinnovata, con interventi su comfort, sicurezza e funzionalità.
- L’abitacolo introduce un nuovo tunnel centrale con alloggi dedicati agli oggetti e un cluster digitale che integra le principali informazioni di bordo.
- Alla Milano Design Week 2026 il modello è protagonista di tre interpretazioni: Urbano Mediterraneo con Palazzo Avino, la Spiaggina itinerante per 10 Corso Como e una versione elettrica per Superstudio Maxi.
La nuova 500 Spiaggina 2026 debutta alla Milano Design Week 2026 come evoluzione più profonda del progetto firmato Garage Italia Customs. L’auto mantiene lo spirito leggero della Dolce Vita italiana, ma introduce una struttura aggiornata, un abitacolo più funzionale, un nuovo linguaggio di bordo e tre interpretazioni che raccontano il design conemporaneo.
Indice dei contenuti
La 500 Spiaggina 2026 nasce da un’architettura completamente rinnovata
Il punto tecnico più importante del progetto è la nuova architettura completamente rinnovata. Gli interventi sono stati sviluppati per aumentare comfort, sicurezza e praticità, senza tradire lo spirito essenziale della Spiaggina. Questo significa che il lavoro non si è fermato alla superficie o alla personalizzazione estetica, ma ha coinvolto la struttura del veicolo in modo più profondo.
L’abitacolo cambia con un nuovo tunnel centrale e un cluster digitale
Il cuore dell’aggiornamento è l’abitacolo, che viene ridisegnato per offrire una funzionalità più chiara. Al centro compare un nuovo tunnel centrale con alloggi dedicati agli oggetti, soluzione che rende la cabina più ordinata e più coerente con un uso quotidiano o semi-daily della vettura. La seconda novità rilevante è il cluster digitale, che integra le principali informazioni di bordo e rilegge in chiave contemporanea alcuni elementi classici del modello.
Bonacina, Mariaflora e Italdek definiscono la nuova materia della Spiaggina
Una parte centrale della nuova 500 Spiaggina 2026 riguarda i materiali. Garage Italia Customs mantiene il progetto saldamente legato alla qualità del dettaglio, scegliendo sedili in Polycore realizzati da Bonacina, tessuti outdoor sviluppati da Mariaflora e tappetini nautici firmati Italdek. È una combinazione che lavora su comfort, resistenza e identità tattile del prodotto.
La 500 Spiaggina 2026 sarà disponibile in configurazioni dedicate sia per uso su strada sia per contesti privati. La produzione 2026 sarà a disponibilità limitata.
Urbano Mediterraneo porta la Spiaggina 2026 dentro l’immaginario di Palazzo Avino
Il primo dei tre momenti della Design Week è Urbano Mediterraneo, installazione ospitata da 10 Corso Como (fino al 26 aprile) e costruita attorno a una one-off realizzata per Palazzo Avino, l’hotel di Ravello affacciato sulla Costiera Amalfitana. Qui la Spiaggina viene interpretata come un oggetto immersivo, capace di trasportare nel cuore di Milano una certa idea di Dolce Vita mediterranea.
La vettura adotta una forte identità estetica ispirata al caratteristico rosa di Palazzo Avino e al paesaggio che lo circonda. Sul piano tecnico, il dato più rilevante è la presenza di una conversione full electric a cura di Newtron.
Il tessuto Pergola traduce il paesaggio di Ravello in linguaggio materico
Nel progetto per Palazzo Avino, la personalizzazione non si limita alla carrozzeria. Garage Italia Customs estende il racconto al piano materico con il tessuto custom “Pergola”, disegnato internamente e prodotto da Mariaflora. Il motivo reinterpreta il rosa del palazzo con un disegno ispirato all’edera, diventando un elemento visivo unificante dell’intero spazio.
La Spiaggina itinerante per 10 Corso Como trasforma Milano in un palcoscenico diffuso
Il secondo progetto sviluppato per la Design Week è la 500 Spiaggina itinerante per 10 Corso Como, pensata come estensione mobile dell’identità del concept store milanese. In questo caso l’auto si muove nella città e ne usa le strade come superficie narrativa, trasformando Milano in un palcoscenico distribuito.
La vettura adotta una livrea dedicata, costruita per riflettere il linguaggio visivo di 10 Corso Como attraverso segni, colori e superfici. All’interno, il tratto distintivo è il tessuto jacquard “Pioggia”, sviluppato da Mariaflora su disegno di Garage Italia Customs.
Superstudio Maxi ospita una Spiaggina elettrica dal tono più sperimentale
Il terzo momento della presenza di Garage Italia Customs alla Design Week si sviluppa presso Superstudio Maxi, all’interno di The City, mostra curata da Giulio Cappellini e cuore del progetto SuperCity. Qui la 500 Spiaggina viene reinterpretata in chiave contemporanea ed elettrica, per incarnare il lato più sperimentale dell’intero percorso.
La livrea si distingue per una combinazione cromatica molto leggibile: una striscia rossa centrale affiancata da due bande blu su base Wimbledon White. Anche gli interni lavorano sul dialogo tra artigianalità e progetto, con sedute in midollino naturale realizzate da Bonacina e poi verniciate di rosso, abbinate a tappetini Italdek coordinati.
La 500 Spiaggina MY26 conferma il ruolo di Garage Italia Customs come uno degli interpreti più riconoscibili del restomod contemporaneo.