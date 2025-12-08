A. Lange & Söhne Lange 1 Daymatic Honeygold

Il Lange 1 Daymatic di A. Lange & Söhne torna in scena con una nuova veste in oro miele 750, in edizione limitata a 250 esemplari. Questa interpretazione automatica del classico Lange 1 presenta un quadrante marrone in argento massiccio, design speculare e indicazione retrograda del giorno della settimana. Il cuore meccanico è il calibro L021.1, con rotore in oro e platino visibile dal fondello.
A. Lange & Söhne presenta una nuova, esclusiva interpretazione del Lange 1 Daymatic, versione automatica del modello più emblematico della Maison. Per la prima volta, questo orologio viene proposto in oro miele 750, una lega esclusiva sviluppata internamente, più dura dell’oro tradizionale e inconfondibile per la sua calda lucentezza.
Un’estetica familiare, ma con un twist
Il Lange 1 Daymatic si distingue da subito per il suo design speculare rispetto al Lange 1 a carica manuale. Mentre mantiene il layout decentrato tipico della collezione, in questa variante ore e minuti sono a destra, mentre piccoli secondi e Grande Data si spostano a sinistra.
Al posto dell’indicatore della riserva di carica, si trova una scala retrograda per il giorno della settimana, che si estende sul lato sinistro del quadrante. Questo dettaglio non solo aggiunge funzionalità, ma ribadisce la forte identità del modello all’interno della famiglia Lange 1.
La combinazione cromatica: sofisticata e rara
L’orologio colpisce per la perfetta armonia tra materiali e colori. La cassa da 39,5 mm, dal profilo sottile di soli 10,4 mm, è lavorata con finiture impeccabili, mentre la lunetta sottile e le anse modellate con cura donano leggerezza e raffinatezza al polso.
Il quadrante in argento massiccio 925, rifinito in un’elegante tonalità marrone, crea un abbinamento di grande impatto visivo con la cassa in oro miele. Lancette, indici e riquadro della Grande Data condividono la stessa tonalità calda della cassa, per una coerenza estetica che si estende in ogni dettaglio.
Un elemento distintivo è dato dagli anelli di ore e minuti leggermente rientrati, che contribuiscono a creare un effetto tridimensionale. La Grande Data, in bianco, risalta nettamente sullo sfondo marrone, garantendo massima leggibilità.
Comfort e finiture: attenzione assoluta al dettaglio
Il Lange 1 Daymatic Honeygold è abbinato a un cinturino in pelle di alligatore cucito a mano, in una sofisticata tonalità tortora. La chiusura, in oro miele massiccio, completa l’estetica con discrezione e funzionalità, garantendo comfort e stabilità.
Il cuore meccanico: Calibro L021.1
All’interno batte il movimento automatico L021.1, progettato e assemblato in-house. La sua architettura riflette la filosofia costruttiva di Lange: quattro platine avvitate singolarmente formano una classica platina a tre quarti, richiamo diretto all’alta orologeria sassone.
Il rotore centrale di carica unidirezionale, visibile dal fondello, è in oro 21 carati con massa periferica in platino 950. Questa combinazione assicura efficienza energetica e un’estetica meccanica di forte impatto, accentuata dalle viti azzurrate, dai ponti decorati con finiture Glashütte e dal ponte del bilanciere inciso a mano.
Il movimento garantisce una riserva di carica di 50 ore e un’oscillazione a 21.600 alternanze/ora, con sistema oscillante a bilanciere con eccentrici, privo di racchetta, per una regolazione fine e stabile.
Composto da 426 elementi e decorato secondo i più alti standard della Maison, il calibro L021.1 è assemblato due volte, come da tradizione Lange. Ogni singolo componente è finito a mano, dimostrando il valore del tempo e della pazienza nel raggiungere la perfezione.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!