adidas e Audi Revolut Formula 1 Team presentano ufficialmente la loro prima collezione teamwear, in vista dell’atteso ingresso del team nel campionato mondiale di Formula 1. Pensata per abbracciare tanto le esigenze funzionali del team quanto la passione dei tifosi, la collezione unisce l’approccio performante di adidas con l’eccellenza ingegneristica di Audi. Capi d’abbigliamento, calzature e accessori danno vita a una proposta che si distingue per stile, innovazione e coerenza visiva.
Con una palette cromatica monocromatica ispirata al titanio, le silhouette richiamano potenza, precisione e agilità, arricchite da discreti accenti rossi che evocano la dinamicità del progetto Audi Revolut. Il design minimalista è il filo conduttore dell’intera collezione, composta da oltre 160 articoli pensati per ogni membro del team e per tutti i fan.
I capi chiave della collezione
- Piloti: le maglie, prive di colletto, combinano il grigio chiaro delle Tre Strisce adidas con dettagli rossi su maniche e scollo, mantenendo una linea essenziale e funzionale.
- Ingegneri: tra t-shirt sagomate, piumini e giacche oversize, la collezione alterna eleganza e praticità, valorizzate da un uso sapiente del colore e da dettagli tecnici che garantiscono comfort e mobilità.
- Meccanici: la giacca presenta una combinazione di toni scuri – nero utility, carbone e grafite – e una struttura che ottimizza lo spazio delle tasche. La tecnologia Climacool garantisce la massima traspirazione durante le fasi più intense del lavoro ai box.
- Calzature: protagonista è la nuova versione della Adizero Evo SL, pensata per la pista e per il tempo libero. Leggera, reattiva e visivamente coerente con l’identità del team, integra la tecnologia Lightstrike Pro e adotta le tonalità distintive del progetto.
Nico Hulkenberg, pilota dell’Audi Revolut F1 Team, ha dichiarato: “È la prima volta che rappresento due icone leader in pista. Indossare le tre strisce accanto ai quattro anelli è un momento enorme, e sono entusiasta di indossare la maglia che è stata realizzata con precisione e sviluppata grazie al più alto livello di dettagli tecnici di adidas – il che significa che offre stile, funzionalità e, si spera, molta velocità.”
Gabriel Bortolto, pilota dell’Audi Revolut F1 Team, ha dichiarato: “Lavorare con adidas è un’opportunità incredibile per il nostro team. In uno sport alimentato da costante progresso e innovazione, avere i migliori del settore che progettano capi per gli atleti, per soddisfare le loro esigenze di performance al top, è straordinario. Sapere che il nostro kit è stato realizzato con attenta cura e su misura per le nostre esigenze, rende quel primo momento in cui potrò indossarlo, insieme alla mia squadra, di fronte ai nostri tifosi, ancora più speciale.”
Con questa collezione, adidas e Audi Revolut F1 Team tracciano una nuova traiettoria nel mondo del motorsport, portando in pista un’estetica contemporanea, radicata nella funzionalità e nel desiderio di distinguersi.