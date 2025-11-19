adidas presenta la nuova collezione Marvel x Real Madrid x All Blacks, una capsule streetwear che unisce sport e storytelling. Ispirata al fumetto “Field of Heroes”, la collezione fonde l’estetica dei supereroi con l’identità sportiva di due tra le squadre più leggendarie al mondo. Maglie, felpe e accessori in edizione limitata, con stampe grafiche e colori a contrasto, celebrano il gioco di squadra e la resilienza.
Quando sport, eroismo e stile si incontrano, il risultato è destinato a lasciare il segno. adidas presenta una capsule collection senza precedenti: Marvel x Real Madrid CF x All Blacks, un progetto cross-branding che fonde mondi leggendari in un’unica narrativa visiva e culturale. Il calcio e il rugby si uniscono sotto l’egida degli Avengers per “Defend Our Pitch”, il concept che guida una collezione vibrante, urbana, potentemente iconica.
Il fumetto “Field of Heroes”: sportivi e supereroi contro Ultron
A ispirare la collezione è un fumetto originale firmato Marvel, intitolato Field of Heroes, ambientato tra due arene leggendarie: lo Stadio Santiago Bernabéu di Madrid e gli All Blacks Training Grounds in Nuova Zelanda. La storia si apre con un evento catastrofico – un satellite ROXXON in caduta libera colpisce il campo del Real Madrid, aprendo un portale interdimensionale verso l’altro capo del mondo.
Quando Ultron e il suo esercito di Sentinelle tentano di impadronirsi del satellite, i giocatori di entrambe le squadre si alleano con Thor, Captain Marvel e gli Avengers. La battaglia si sposta tra i due stadi, fondendo dinamiche sportive e superpoteri, fino a un finale epico in cui gioco di squadra e coraggio respingono la minaccia.
La collezione: moda street, energia sportiva, estetica da fumetto
adidas ha trasformato questa narrativa in una capsule lifestyle per collezionisti, fan e appassionati di sportswear. La collezione propone capi in nero lucido con stampe grafiche bianche e gialle che riflettono lo stile visivo dei fumetti Marvel e l’energia della battaglia: un mix esplosivo tra spirito atletico e identità street. I capi chiave della collezione includono:
- Due t-shirt grafiche, con loghi a contrasto e motivi ispirati a Ultron e agli Avengers.
- Track top e felpa con cappuccio, perfetti per layering urbano.
- Maglia a maniche lunghe e shorts, che fondono l’estetica sportiva con dettagli fashion.
- Pantaloni tecnici, ideali tanto per il training quanto per lo streetwear.
I loghi adidas, Real Madrid, All Blacks e Avengers si fondono in un design che celebra il concetto di squadra e la capacità di superare le sfide – nello sport come nella vita.
Il messaggio che guida la collezione è chiaro: “Quando la partita è in bilico, si fanno avanti gli eroi”. La campagna reinterpreta l’identità sportiva attraverso l’immaginario supereroico, trasformando le icone del calcio e del rugby in figure mitologiche contemporanee. È un tributo alla resilienza, al lavoro di squadra e alla capacità di reagire – valori condivisi sia dagli atleti che dagli eroi Marvel.
La collezione Marvel x adidas x Real Madrid CF x All Blacks è disponibile in edizione limitata presso selezionati rivenditori adidas, negli store ufficiali del Real Madrid, presso retailer partner internazionali e online su adidas.it.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!