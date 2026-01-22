Adidas e Mercedes-AMG Petronas F1 svelano la nuova collezione teamwear 2026, pensata per supportare ogni membro della squadra, dai piloti agli ingegneri. La proposta combina design funzionale e tecnologie avanzate con l’identità cromatica distintiva del team tedesco, rinnovando la visione stilistica del debutto.
Un linguaggio visivo rinnovato per il team e i fan
La collezione Adidas x Mercedes-AMG Petronas F1 Team riprende le linee essenziali della stagione precedente, introducendo nuovi codici estetici radicati nei valori del marchio automobilistico. L’intera proposta è concepita per garantire comfort e performance anche lontano dalla pista, mantenendo una forte coerenza visiva con lo spirito del team.
Ogni capo è pensato per offrire mobilità, traspirabilità e struttura, supportando le esigenze tecniche di chi vive la gara, ma anche quelle dei tifosi che desiderano indossare il proprio entusiasmo con stile.
I capi principali della collezione 2026
Piloti
Le iconiche jersey da gara sono caratterizzate da una stampa esagonale lucida a tutta superficie, ispirata alla coesione del team. Il verde acqua, firma cromatica Mercedes, è inserito con equilibrio su base nera. Le maglie integrano tecnologia Climacool di adidas, che favorisce la traspirazione e mantiene freschezza e leggerezza durante le attività fuori pista.
Meccanici
Le maglie a manica lunga e corta presentano tagli moderni e una grafica curva verde acqua che accentua dinamismo e tecnicità. Le forme privilegiano la libertà di movimento e rispondono alle esigenze operative del team nei momenti di massima attività.
Ingegneri
I capi, prevalentemente neri, introducono un’estetica sobria e funzionale. Il nero diventa colore primario dell’intera divisa, valorizzando i loghi ufficiali e sottolineando il bilanciamento tra eleganza e prestazione tecnica. Le lavorazioni avanzate conferiscono ai capi una struttura resistente ma confortevole.
Le calzature e gli accessori
Completano la collezione le nuove Ultraboost 5, rielaborate in chiave F1 con una sfumatura dal verde acqua al nero e dettagli in argento lucido per le Tre Strisce. Il design richiama la livrea delle monoposto, fondendo estetica e innovazione in una sneaker versatile. La collezione include inoltre:
- Cappellini coordinati nei colori ufficiali del team
- Accessori pensati per il giorno gara, funzionali ma con una forte impronta stilistica
George Russell, pilota del Mercedes-AMG Petronas F1 Team, ha detto: “In questa nuova collezione teamwear adidas ha davvero messo le prestazioni del nostro team al centro del loro design. Per noi, ogni dettaglio conta, e ciò che indossiamo non fa eccezione. Questo kit mi permette di rimanere lucido, concentrato e di esibirmi al massimo, dando non solo a me ma a tutto il team un vantaggio cruciale mentre puntiamo a entrambi i campionati.”
Kimi Antonelli, pilota del Mercedes-AMG Petronas F1 Team, ha aggiunto: “È’ straordinario per me lavorare con un partner come adidas, che comprende la necessità di innovare. Mentre mi preparo a fare un significativo passo avanti nella mia seconda stagione in F1, il loro impegno nell’ottimizzare vestibilità e funzionalità significa che posso scendere in pista sentendomi sicuro e pronto a concentrarmi interamente sulla mia performance e a raggiungere risultati.”