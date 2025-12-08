La collezione di occhiali adidas Sport per l’inverno 2025 propone una gamma di occhiali e maschere pensati per atleti e appassionati. La linea Performance introduce modelli come Anemos Light e Anemos Light S, wraparound leggeri con grande lente cilindrica, sistema di ventilazione e lenti specchiate o fotocromatiche, accanto al nuovo Dunamis BI, che combina struttura binoculare e percezione da maschera grazie a una lente brevettata da Marcolin. La linea Active include Kalidro, occhiale avvolgente in acetato con clip-in da vista. Due nuove maschere da sci completano la proposta.
La nuova collezione autunno inverno 2025 2026 di adidas Sport Eyewear riscrive il modo di intendere l’occhiale sportivo, unendo ricerca tecnica, comfort prolungato e un’estetica che dialoga con il lifestyle contemporaneo, dentro e fuori dal campo di gioco.
Un nuovo capitolo per l’occhiale sportivo
La collezione di occhiali adidas Sport per l’inverno 2025 nasce per chi vive lo sport in modo quotidiano: atleti, appassionati, comunità globali che si muovono tra allenamenti, competizioni e momenti di vita urbana.
L’intera proposta lavora su tre assi: chiarezza visiva, grazie a lenti in alta definizione studiate per offrire un campo visivo pulito; protezione e comfort, con trattamenti idrofobici e oleofobici che limitano gocce, sporco e impronte e montature progettate per adattarsi al volto; linguaggio estetico riconoscibile, capace di attraversare discipline sportive e contesti più lifestyle.
La collezione si articola in due macro-universi: la linea Performance, rivolta a chi cerca massima protezione e funzionalità in condizioni variabili, e la linea Active, che traduce l’esperienza tecnica di adidas in occhiali da usare anche nella quotidianità, senza rinunciare a una forte identità sportiva. A completare il quadro, due nuove maschere da sci pensate per la stagione invernale, tra neve battuta e percorsi fuori pista.
Linea Performance: visione chiara, testa libera
La linea Performance è stata pensata come strumento di lavoro per chi considera l’occhiale parte integrante della propria attrezzatura. Qui il focus è sulla capacità di mantenere nitidezza e stabilità visiva in scenari mutevoli, dal cambio di luce al contatto con umidità e sudore.
Le lenti in ottica HD migliorano la percezione dei dettagli, mentre i trattamenti idrofobici e oleofobici aiutano a respingere acqua e residui, rendendo più semplice mantenere le superfici pulite durante l’attività. Il design delle montature si muove tra profili avvolgenti, sistemi di ventilazione integrata e punti di contatto in gomma regolabile, per garantire aderenza senza creare punti di pressione.
In questo contesto si inseriscono i nuovi modelli Anemos Light e Dunamis BI, che rappresentano due modi di intendere lo stesso obiettivo: un supporto visivo affidabile che non disturba il movimento e, anzi, lo accompagna.
Anemos Light e Anemos Light S: leggerezza che avvolge
Il modello Anemos Light riprende il linguaggio dello stile Anemos e lo alleggerisce ulteriormente. La struttura è una mezza montatura wraparound che ospita una grande lente cilindrica, pensata per offrire protezione estesa e campo visivo ampio.
La riduzione del materiale utilizzato in montatura e nelle aste si traduce in un occhiale estremamente leggero, ideale per chi trascorre molte ore in attività. Il sistema di ventilazione integra nuovi fori sulla barra sopraccigliare e sulle aste, migliorando il flusso d’aria e contribuendo a limitare l’appannamento.
I terminali delle aste e i naselli, entrambi in gomma e regolabili, permettono di personalizzare la calzata, adattando l’occhiale a diverse conformazioni del viso. Il logo a tre barre appare sia sulla lente sia sulle aste, rendendo immediatamente riconoscibile l’appartenenza al mondo adidas Sport.
Il modello viene proposto in diverse colorazioni, con l’introduzione di nuove tonalità metalliche che possono armonizzarsi o creare contrasto con le lenti, disponibili in versioni specchiate o fotocromatiche. Per chi ha un volto più minuto, adidas introduce Anemos Light S, versione ridotta dello stesso concetto. Le proporzioni vengono adattate mantenendo l’anima del progetto:
- fori di ventilazione su frontale e aste per favorire l’areazione;
- terminali in gomma e naselli regolabili per una calzata stabile;
- compatibilità con clip-in da vista, per chi ha necessità correttive.
Anemos Light S è proposto in numerose varianti cromatiche, comprese le tonalità metalliche abbinate o a contrasto con lenti specchiate o fotocromatiche.
Dunamis BI: la maschera in versione binoculare
La famiglia Dunamis compie un ulteriore passo con il modello Dunamis BI, che introduce una nuova costruzione a due lenti pur mantenendo la percezione di una maschera avvolgente. La montatura a mezza struttura integra: terminali in gomma, punti di contatto antiscivolo sulle aste, per migliorare la stabilità in movimento. L’elemento distintivo è la lente sagomata, frutto di un design brevettato da Marcolin per adidas Sport, che permette di unire la sensazione di copertura tipica della maschera a una costruzione binoculare più tradizionale.
È una proposta pensata per chi desidera un occhiale dal taglio tecnico, con un forte impatto estetico ma anche con una montatura costruita per restare ferma in posizione. Dunamis BI è disponibile in numerose varianti colore, comprese nuove tonalità metalliche in abbinamento o contrasto con lenti specchiate o fotocromatiche.
Per l’inverno, adidas Sport Eyewear introduce due nuovi modelli di maschere da sci, pensati per mantenere comfort e nitidezza visiva in contesti di montagna, tra discese in pista e utilizzo più libero. Il modello SP0075 è una maschera wraparound a mezza montatura, con lenti curvate in policarbonato.
Il sistema di ventilazione a 9 fori sulla barra sopraccigliare favorisce il passaggio dell’aria e aiuta a ridurre l’appannamento durante l’attività. I naselli regolabili sostengono una calzata più precisa, permettendo di adattare la maschera alle diverse fisionomie. Il modello viene proposto in nuove colorazioni per montatura e lenti, pensate per rispondere a esigenze estetiche e funzionali.
La maschera SP0076 riprende la struttura dell’altro modello in una versione di dimensioni inferiori, per chi cerca un fit più compatto. Anche qui troviamo: scudo performance a mezza montatura, sistema di aerazione a 9 fori che contrasta l’appannamento, lenti cilindriche con naselli regolabili per una migliore adattabilità individuale. Un elemento distintivo è la presenza di cerniere laterali con sistema di bloccaggio, che favoriscono una tenuta costante in condizioni dinamiche. Il modello viene proposto in nuove combinazioni di colore per montatura e lenti.
Linea Active: stile sportivo per tutti i giorni
Accanto alla Performance, la linea Active amplia l’offerta verso il mondo lifestyle, mantenendo il legame con lo sport ma con una chiave più trasversale. Le montature della linea Active si riconoscono per: silhouette dinamiche, tipici fori di aerazione nella barra sopraccigliare, aste scolpite e linee fluide che seguono i movimenti del volto.
Questi elementi svolgono una doppia funzione: i fori mantengono la ventilazione, mentre il design definisce un’estetica sportiva adatta anche al contesto urbano.
Kalidro: protezione wraparound in chiave lifestyle
All’interno della gamma Active, Kalidro rappresenta una proposta dall’impronta decisa. Si tratta di un occhiale wraparound in acetato stampato, con una linea curva e confortevole. La montatura full-rim aumenta la robustezza generale, mentre i naselli regolabili aiutano a perfezionare il fit.
Il sistema di ventilazione interessa le aste e la parte superiore della montatura, contribuendo a prevenire l’appannamento. Kalidro è disponibile anche con lenti fotocromatiche e può integrare il clip-in da vista SP5010-CI, ampliando il raggio di utilizzo anche a chi ha bisogno di correzione ottica. Come altri modelli della collezione, è proposto in più colorazioni, incluse nuove tonalità metalliche abbinate o a contrasto con lenti specchiate o fotocromatiche.
