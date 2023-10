Aeronautica Militare autunno inverno 2023: Ready to take off, la nuova collezione

Aeronautica Militare autunno inverno 2023 presenta un total look dall’estetica raffinata, pratica ed essenziale, che raccontano una storia d’eccellenza e celebrano il connubio costante tra innovazione e tradizione artigianale.

Una collezione autunno inverno 2023 204 di qualità, versatile e capace di soddisfare le richieste e i gusti degli uomini più esigenti che unisce stile e performance e rende omaggio alla 46° Brigata di Pisa che con i suoi velivoli è impegnata in missioni nell’ambito del trasporto aereo sia di carattere militare sia civile.

Una collezione che, come da tradizione, si sviluppa in quattro linee – Pilot, Heritage, Urban, Sport – per rispondere alle richieste di un pubblico sempre più attento e consapevole.

Aeronautica Militare autunno inverno 2023: la collezione

Stile inconfondibile, accentuata ispirazione military, cura dei dettagli e grande attenzione all’utilizzo dei materiali che mescolano praticità e tecnologia caratterizzano la linea Pilot. A nuovi lavaggi e tessuti tinti in capo, si aggiunge l’utilizzo importante del denim, icona per eccellenza dell’abbigliamento casual, la vestibilità viene rinnovata e i colori dominanti sono il verde salvia, il verde scuro e il nero.

Impreziositi da grafiche a contrasto e patch che hanno fatto la storia del brand, i capi della linea Heritage hanno carisma e uno stile che trascende ogni trend. Look casual e informali, pensati per un uomo di carattere che vuole sottolineare la propria personalità e le proprie passioni.

Linee pulite e vestibilità confortevoli, per un uomo che cerca capi perfetti per un utilizzo quotidiano e da lavoro, sia dentro sia fuori casa per la linea Urban. Le grafiche e le patch sono discrete, lasciano posto all’iconica aquila turrita, stemma simbolo distintivo del brand, realizzata in ecopelle per dare un tocco elegante e originale ai capi. I colori sono panna, grigio mélange, marrone e i classici toni del blu.

Pochi capi, circa 20, dal dna esclusivamente sportivo, in grado di donare assoluta libertà di movimento a chi li indossa sono l caratteristiche della linea Sport. I materiali e i tessuti dei capispalla sono versatili e funzionali, dal sapore un po’ leisure, con pesi diversi che li rendono adatti ad ogni situazione.

