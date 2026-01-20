La collezione autunno inverno 2026 2027 di Aeronautica Militare celebra la libertà di creare, fondendo heritage aeronautico e stile classico in un guardaroba versatile e coerente. Maglieria ricercata, capispalla double senza cuciture e una palette ispirata alla natura definiscono una proposta pensata per l’uomo moderno. A completare l’offerta, la capsule Accademia reinterpreta l’estetica dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli in chiave streetwear, mantenendo un forte legame con le origini. Tradizione e modernità si incontrano in una collezione trasversale, autentica e funzionale.
Con la collezione autunno inverno 2026 2027, Aeronautica Militare introduce un nuovo linguaggio stilistico che fonde l’eredità militare con una visione attuale dell’abbigliamento maschile. Il risultato è un guardaroba completo, in cui ogni capo si presta a essere combinato liberamente, superando le convenzioni e offrendo massima libertà espressiva.
La maglieria come centro nevralgico della collezione
La maglieria rappresenta il fulcro materico e stilistico della collezione. I modelli – dalle zip a mezza lunghezza fino ai girocollo e ai cappucci – si distinguono per lavorazioni innovative e finiture artigianali. In particolare, le versioni in cotone trattato richiamano l’estetica militare con un tocco vintage, ottenuto attraverso procedimenti come il tinto in capo e lo stone wash, che donano al tessuto un aspetto vissuto e sofisticato.
Accanto a queste proposte, i filati pregiati come lambswool e merinos italiani assicurano comfort e isolamento termico, mentre la ciniglia rasata evoca un legame inedito con il mondo militare. Completano la proposta inserti jacquard, patch ultraleggeri in macramè e dettagli che aggiungono una nota distintiva senza risultare decorativi.
Capispalla double e outerwear senza cuciture
Un altro elemento chiave della collezione è rappresentato dai capispalla double con lavorazione senza cuciture. Il design asciutto e funzionale si declina in picot, bomber, cappotti e overshirt, unendo rigore strutturale e libertà di movimento. Particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli tecnici, come la zip rovesciata sul bomber effetto lana, che introduce un elemento di discontinuità in chiave progettuale, valorizzando l’intersezione tra estetica e funzionalità.
Camiceria e jersey tra memoria e innovazione
La camiceria si arricchisce di tessuti versatili e lavorazioni che ne estendono l’utilizzo a tutto l’anno. Le camicie in cambray, storicamente impiegate come indumenti da lavoro, vengono rilette con linee pulite e materiali resistenti, mentre quelle in Oxford mantengono una matrice classica. Il jersey evolve con due proposte centrali: una versione con patch in macramè, e una variante mercerizzata dall’effetto lucido, entrambe capaci di fondere elementi del passato con codici contemporanei.
Un’estetica militare rinnovata
Un esempio emblematico di questa trasformazione è il gilet trapuntato a cipolla, reinterpretato con volumi moderni per offrire un capo funzionale e confortevole, perfetto per la stagione fredda. Ogni dettaglio – dalle stampe ai ricami – è pensato per aggiungere personalità senza eccessi, rispecchiando un’identità forte ma equilibrata.
La palette cromatica: naturale, profonda, vibrante
Il colore gioca un ruolo strategico nella costruzione della collezione. I toni principali – verde oliva, muschio, beige caldo, grigio profondo – evocano ambientazioni aperte e paesaggi naturali, conferendo equilibrio e continuità visiva. Gli accenti più vivaci – giallo senape, ottanio, arancione – introducono energia e freschezza, favorendo combinazioni dinamiche tra i diversi capi e valorizzando il contrasto tra materiali e forme.
Gli accessori come naturale estensione dello stile
Il guardaroba si completa con accessori coordinati – borse, scarpe, sciarpe, cuffie – pensati non come semplici complementi, ma come elementi integrati nell’estetica generale. Varianti in velluto a coste, modelli bicolore o monocromatici, proposte con patch in panno o nuove stampe rappresentano un’estensione coerente dei valori espressi dalla collezione: qualità, praticità e carattere.
Accademia: il ponte tra storia e contemporaneità
Accanto alla collezione principale, Aeronautica Militare presenta Accademia, capsule collection che rilegge l’eredità dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli – una delle realtà aeronautiche più antiche al mondo – con un linguaggio moderno e trasversale.
Ispirata al quotidiano dei cadetti, la capsule sviluppa un’estetica dove il military workwear incontra lo streetwear. T-shirt, felpe e pantaloni si distinguono per silhouette rilassate, fit boxy e grafiche stencil dall’effetto vissuto, in linea con un immaginario urbano e autentico.
I tessuti utilizzati – cotone, acrilico, viscosa – richiamano quelli impiegati nelle uniformi storiche dei cadetti, ma vengono reinterpretati grazie a lavaggi in due fasi e usure controllate, che donano profondità cromatica senza comprometterne la resistenza. Il risultato è una collezione che conserva il sapore dell’autenticità militare, pur aprendosi a un’estetica intergenerazionale.