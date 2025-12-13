L’Alpiner Extreme Regulator Automatic è l’ultima espressione della visione di Alpina nel mondo dell’orologeria sportiva di lusso. Caratterizzato da una chiara alternanza tra luce e buio, questo segnatempo cambia volto al calar della sera grazie a un quadrante che si accende di verde e blu. Dotato di una cassa robusta in acciaio trattato DLC nero e di un cinturino in caucciù, l’orologio ospita il calibro automatico AL-650 e adotta l’originale visualizzazione regolatore. Con una cassa di 41 x 42,5 mm, unisce precisione, estetica tecnica e stile contemporaneo in un oggetto che accompagna le avventure outdoor giorno e notte.
Doppia identità luminosa per un design tecnico
L’Alpiner Extreme Regulator Automatic non è un semplice orologio sportivo: è un progetto che fonde estetica e funzionalità, dando vita a un’espressione autentica del tempo che muta con la luce. Durante il giorno, il quadrante si mostra in tutta la sua chiarezza, con fondi bianchi e marcatori neri a contrasto. Al buio, si trasforma, rivelando luminanza verde e blu in punti strategici.
Questa transizione cromatica non è solo visiva ma pensata per migliorare l’esperienza di lettura nelle condizioni più diverse. Gli indici e le lancette si illuminano di verde, mentre i contatori dedicati a ore e secondi assumono un tono blu, garantendo un contrasto ben bilanciato.
Il fascino tecnico del regolatore
Il sistema regolatore, adottato da Alpina, suddivide l’indicazione del tempo in tre spazi distinti: minuti al centro, ore a ore 10 e secondi a ore 6. Questa scelta, oltre a rappresentare un omaggio alla tradizione meccanica, ottimizza la leggibilità e mette in evidenza ciascuna funzione senza sovrapposizioni.
Questo tipo di visualizzazione, raro nell’orologeria moderna, incontra il favore dei collezionisti grazie alla sua natura meccanica e alla chiarezza dell’indicazione. In questo modello, il layout è esaltato da un réhaut inclinato con minuteria ben visibile e numeri neri su fondo chiaro, rendendo la lettura immediata e pulita.
Una costruzione pensata per l’esterno
La cassa dell’Alpiner Extreme Regulator Automatic propone un’estetica geometrica che combina curve e spigoli smussati. La finitura in acciaio rivestito DLC nero conferisce all’orologio un look deciso, resistente e discreto al tempo stesso. Durante la notte, il trattamento scuro della cassa ne attenua la presenza, concentrando l’attenzione sul quadrante illuminato.
Il cinturino in caucciù testurizzato, anch’esso nero, è progettato per offrire comfort e resistenza, mentre la corona a ore 3 con inserto in caucciù migliora l’ergonomia, anche in condizioni ambientali impegnative.
Dimensioni pensate per la presenza al polso
Con misure di 41 mm di larghezza per 42,5 mm di altezza, questo Alpiner unisce proporzioni ben calibrate e una presenza robusta. Ideale per l’uso outdoor, mantiene una vestibilità confortevole anche grazie alla sua curvatura ergonomica.
All’interno pulsa il calibro meccanico automatico AL-650, con rotore unidirezionale e costruzione affidabile. Questo movimento alimenta le tre indicazioni separate con precisione, mantenendo un’ottima autonomia di marcia.
