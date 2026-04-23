Informazioni chiave:
- Alpine A390 è protagonista della Milano Design Week 2026 all’Atelier Alpine Lounge di Milano.
- Il modello è un sport fastback elettrico a 5 posti con tre motori, trazione integrale elettronica e sistema Alpine Active Torque Vectoring.
- La gamma prevede A390 GT, già ordinabile, e successivamente A390 GTS. Ad accompagnare il debutto la mostra di Alessandro Sambini.
Con Alpine A390, il marchio francese porta alla Milano Design Week 2026 un modello che segna un passaggio importante nella propria evoluzione. Esposta in anteprima nazionale all’Atelier Alpine Lounge, la nuova sport fastback a cinque posti unisce architettura elettrica tri-motore, trazione integrale, design scolpito e una lettura più sensoriale della mobilità, rafforzata dal dialogo con la mostra di Alessandro Sambini.
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La A390 introduce il formato sport fastback elettrico a cinque posti
Dal punto di vista tecnico, Alpine A390 è il secondo modello elettrico del marchio dopo la A290. La A390 è una sport fastback a 5 posti, formula che sintetizza bene la sua ambizione: portare agilità e carattere dinamico in una silhouette più versatile e più ampia rispetto alle sportive tradizionali del marchio.
La base tecnica della A390 si basa su un’architettura elettrica tri-motore. Il sistema utilizza un motore anteriore e due motori posteriori indipendenti, uno per ogni ruota posteriore. Questa configurazione consente una trazione integrale completamente elettronica e permette ad Alpine di gestire in modo molto più preciso la distribuzione della coppia.
Il sistema lavora insieme all’Alpine Active Torque Vectoring, una tecnologia proprietaria che distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in tempo reale. È qui che si concentra una parte importante dell’identità dinamica del modello: la A390 non punta solo sulla potenza, ma su un controllo attivo della motricità, dell’agilità e della stabilità, con una risposta che vuole restare naturale anche a ritmi elevati.
A390 GT punta su equilibrio tra prestazioni e autonomia
La prima versione ad aprire la gamma è la Alpine A390 GT, già ordinabile. Questa configurazione sviluppa 400 CV e abbina le tre unità motrici a una batteria da 89 kWh. L’autonomia arriva fino a 555 km WLTP, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4,8 secondi. La dotazione tecnica comprende infatti pompa di calore, caricatore bidirezionale da 11 kW di serie, ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW e passaggio dal 15% all’80% in circa 29 minuti.
La GTS alza il livello con 470 CV, 824 Nm e 220 km/h
Successivamente alla GT arriverà anche la Alpine A390 GTS, la versione più sportiva della gamma. In questo caso la potenza sale a 470 CV, mentre la coppia massima raggiunge fino a 824 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h scende a 3,9 secondi e la velocità massima tocca 220 km/h.
Oltre alla potenza, la GTS si distingue per una configurazione più focalizzata sulla prestazione. Monta di serie cerchi forgiati da 21 pollici in alluminio, pneumatici specifici Michelin Pilot Sport 4S, pinze freno anteriori monoblocco a 6 pistoncini e una ricarica DC che sale fino a 190 kW, con un tempo inferiore a 25 minuti per passare dal 15% all’80%.
Matrix Led, Devialet e interfaccia digitale alzano il contenuto della A390
La nuova A390 non costruisce il proprio posizionamento solo sulla meccanica elettrica. La GT integra fari adattivi Matrix Led, cerchi diamantati da 20 pollici, un sistema audio Devialet a 13 altoparlanti e un’interfaccia digitale con schermo da 12 pollici, comprensiva di Alpine Portal con Google integrato.
Anche l’abitacolo segue una logica molto precisa. La GT abbina Alcantara e pelle Nappa, con sedili sportivi Alpine riscaldabili e regolabili elettricamente. La GTS aggiunge sedili anteriori Alpine by Sabelt in pelle Nappa bicolore, anch’essi riscaldabili, regolabili elettricamente e con funzione massaggio.
L’opera di Alessandro Sambini
Accanto alla vettura, l’Atelier ospita una mostra di Alessandro Sambini, artista che lavora tra fotografia, video e media digitali. Il progetto espositivo nasce da una riflessione sul rapporto tra immagini e algoritmi e indaga i limiti delle tecnologie di riconoscimento visivo, trattando l’errore non come difetto ma come possibile apertura creativa.
Le specifiche tecniche principali di Alpine A390
- Tipologia: sport fastback elettrico a 5 posti
- Architettura: tre motori elettrici
- Trazione: integrale elettronica
- Gestione dinamica: Alpine Active Torque Vectoring
- Versione GT: 400 CV
- Batteria GT: 89 kWh
- Autonomia GT: fino a 555 km WLTP
- 0-100 km/h GT: 4,8 secondi
- Ricarica DC GT: fino a 150 kW
- Ricarica GT 15-80%: circa 29 minuti
- Caricatore di bordo GT: 11 kW bidirezionale di serie, 22 kW opzionale
- Versione GTS: 470 CV
- Coppia GTS: fino a 824 Nm
- 0-100 km/h GTS: 3,9 secondi
- Velocità massima GTS: 220 km/h
- Ricarica DC GTS: fino a 190 kW
- Ricarica GTS 15-80%: meno di 25 minuti
- Ruote GT: 20 pollici diamantati
- Ruote GTS: 21 pollici forgiati in alluminio
- Pneumatici GTS: Michelin Pilot Sport 4S
- Freni GTS: pinze anteriori monoblocco a 6 pistoncini
- Display centrale: 12 pollici
- Audio: Devialet 13 altoparlanti