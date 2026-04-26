Informazioni chiave:
- Atmos Hybris Artistica Tellurium by Marc Newson è una nuova interpretazione del Calibro 590, il movimento Atmos più complicato mai realizzato.
- La cassa è un globo di vetro inciso con le 64 costellazioni visibili principalmente nell’emisfero settentrionale e impreziosito da 539 zaffiri taglio cabochon, per circa 32 carati.
- Il modello è prodotto in soli 3 esemplari e integra tellurio, calendario zodiacale con mese e stagione, indicatore giorno-notte e fasi lunari con uno scarto di un solo giorno ogni 5.770 anni.
Con Atmos Hybris Artistica Tellurium by Marc Newson, Jaeger-LeCoultre firma una nuova interpretazione del più complesso Atmos mai creato. Il progetto racchiude il Calibro 590 in un globo di vetro inciso con costellazioni e zaffiri, riproduce i cicli di Terra, Sole e Luna e porta alla Milano Design Week 2026 una visione in cui alta orologeria, design industriale e rappresentazione astronomica si fondono in un oggetto rarissimo.
Indice dei contenuti
Il Calibro 590 resta il cuore meccanico più complesso mai creato per Atmos
Alla base del progetto c’è il Calibro Jaeger-LeCoultre 590, movimento che rappresenta il vertice assoluto della linea Atmos sul piano della complessità. Il sistema integra le funzioni di un tellurio, cioè un modello meccanico che riproduce i movimenti della Terra attorno al Sole e della Luna attorno alla Terra, aggiungendo anche indicazioni di mese, stagione, calendario zodiacale, fasi lunari di alta precisione e indicatore giorno-notte.
Il dato più impressionante riguarda proprio la precisione astronomica. Le fasi lunari presentano uno scarto di un solo giorno ogni 5.770 anni, mentre il ciclo annuo calcolato dal movimento si avvicina a tal punto al calendario gregoriano da comportare una variazione di un solo giorno ogni 390 anni.
La cassa a globo in vetro trasforma la pendola in un oggetto celeste
La novità più evidente di questa interpretazione firmata da Marc Newson è la cassa, che abbandona ogni lettura tradizionale per assumere la forma di un globo di vetro. La superficie è incisa con una mappa delle 64 costellazioni visibili principalmente nell’emisfero settentrionale e viene arricchita da 539 zaffiri taglio cabochon, per un totale di circa 32 carati.
Il risultato è un oggetto che lavora sulla profondità e sulla luce. Gli zaffiri sono incastonati direttamente sulla superficie esterna del vetro con un effetto di montatura invisibile, soluzione che crea una percezione tridimensionale molto raffinata e rende la cassa parte integrante del racconto astronomico della pendola.
Marc Newson lavora su una tensione calibrata tra tradizione e contemporaneità
Nel suo approccio, Marc Newson non altera l’identità dell’Atmos, ma la porta dentro un linguaggio più essenziale e contemporaneo. Le sue modifiche sono molto precise e rispettano l’integrità meccanica del progetto, intervenendo soprattutto sul modo in cui l’oggetto viene percepito nello spazio.
Questa tensione tra tradizione e modernità si vede bene nella scelta delle finiture: alluminio galvanizzato per l’anello di ore e minuti, finiture satinate per le platine del movimento e per il bilanciere, base circolare in alluminio anodizzato blu scuro e una lettura più asciutta dell’intera architettura. L’obiettivo è far emerge il calibro in modo ancora più netto.
La Terra, la Luna e il Sole sono rappresentati come un piccolo teatro astronomico
Il cuore visivo dell’Atmos Hybris Artistica Tellurium è la rappresentazione tridimensionale di Terra, Luna e Sole. La Terra è realizzata in forma sferica e dipinta a mano in miniatura nell’atelier Métiers Rares della manifattura, così da ottenere maggiore profondità visiva. La Luna, invece, è richiamata attraverso una placca incisa al laser che riproduce la superficie lunare. Al centro del quadrante, il Sole prende forma attraverso un fascio di raggi in oro rosa 18 carati, mentre un inserto in meteorite impreziosisce l’anello Terra-Luna.
Il calendario zodiacale e il disco dei mesi
Oltre al tellurio vero e proprio, il Calibro 590 introduce un sistema di visualizzazione molto sofisticato per mesi, stagioni e segni zodiacali. Il quadrante di ore e minuti è circondato da un anello a due strati: il livello superiore, visibile, resta fisso e riporta la scala del tempo e i nomi delle stagioni; il livello inferiore, nascosto, ruota e mostra in una finestrella a ore 6 il mese corrente. A incorniciare questo sistema c’è un disco in vetro zaffiro blu traslucido con i simboli dei segni zodiacali incisi al laser. Il raggio più lungo del Sole in oro rosa indica il segno zodiacale attuale.
Il movimento Atmos
Come ogni Atmos, anche questa nuova creazione continua a funzionare grazie al celebre meccanismo alimentato dall’aria. Il principio resta uno dei più affascinanti dell’orologeria: una capsula ermeticamente sigillata contiene un gas che reagisce alle minime variazioni di temperatura ambiente. L’espansione e la contrazione del gas muovono una membrana collegata alla molla del movimento, trasformando l’energia termica in energia meccanica.
Basta una variazione di un solo grado Celsius per garantire circa due giorni di autonomia. In questo senso, l’Atmos resta uno degli oggetti più sorprendenti mai apparsi nell’orologeria: una pendola che sembra avvicinarsi al moto perpetuo e che, ancora oggi, conserva una forza concettuale straordinaria.
La frequenza lentissima definisce il ritmo unico dell’Atmos
Uno degli aspetti tecnici più caratteristici del movimento è la sua frequenza: il bilanciere compie due oscillazioni in un periodo di 60 secondi. È una cadenza lentissima rispetto a quella di un normale orologio da polso e contribuisce sia all’efficienza energetica sia al fascino visivo del meccanismo. Questo ritmo quasi sospeso è parte integrante dell’identità dell’Atmos. La pendola trasmette una sensazione di continuità calma, perfettamente coerente con l’idea di tempo cosmico che il Tellurium vuole rappresentare.
Dimensioni, referenza e tiratura
Le dimensioni dell’Atmos Hybris Artistica Tellurium by Marc Newson sono di 270 x 285 mm. La referenza è Q5765310 e la produzione è limitata a soli tre esemplari. È una tiratura estremamente ridotta, coerente con la complessità tecnica del progetto e con il suo posizionamento tra alta orologeria, design da collezione e oggetto d’arte.
L’intero orologio poggia su una placca incisa al laser che riproduce la superficie lunare e su una base circolare in alluminio anodizzato blu scuro, coordinata al blu del quadrante. Sotto, una base in pelle di vitello blu completa l’insieme e introduce una componente materica più morbida.
Jaeger-LeCoultre affida inoltre a Serapian la realizzazione della custodia modulare, progettata da Marc Newson per esporre o riporre la pendola. La manifattura milanese usa il proprio celebre motivo Mosaico, ottenuto con una tecnica di intreccio manuale sviluppata nel 1947.
Le specifiche tecniche di Atmos Hybris Artistica Tellurium by Marc Newson
- Modello: Atmos Hybris Artistica Tellurium by Marc Newson
- Referenza: Q5765310
- Movimento: Calibro Jaeger-LeCoultre 590
- Frequenza: due oscillazioni in un periodo di 60 secondi
- Funzioni: ore, minuti, tellurio, calendario zodiacale con mese e stagione, fasi lunari di alta precisione, indicatore giorno-notte
- Precisione fasi lunari: scarto di un giorno ogni 5.770 anni
- Precisione calendario annuale: scarto di un giorno ogni 390 anni
- Dimensioni: 270 x 285 mm
- Cassa: vetro inciso con 64 costellazioni
- Pietre: 539 zaffiri taglio cabochon, circa 32 carati
- Quadrante: alluminio anodizzato blu e vetro zaffiro
- Dettagli speciali: Terra dipinta a mano, inserto in meteorite, Sole in oro rosa 18 carati
- Edizione: limitata a 3 esemplari