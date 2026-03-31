Dal 20 al 26 aprile Audi partecipa alla Milano Design Week con l’Audi Design Hub al Portrait Milano, dove trova spazio “Origin”, installazione immersiva sviluppata con Zaha Hadid Architects. Accanto all’opera, Audi presenta al pubblico italiano due modelli simbolo della propria evoluzione tecnologica: la monoposto R26 del team di Formula 1 e la nuova RS 5, prima RS ibrida ricaricabile della casa.
Dall’Università Statale a Portrait Milano
La presenza di Audi si sviluppa in diversi punti strategici di Milano, in un itinerario che collega l’Università degli Studi, sede della mostra Interni Materiae, Montenapoleone District e gli spazi di Portrait Milano. Un percorso urbano pensato per raccontare la visione del marchio a pochi mesi dalla presentazione mondiale di Audi Concept C, primo modello a esprimere la nuova direzione stilistica della casa.
“Origin”, l’installazione che interpreta il futuro del design Audi
Nel cortile di Portrait Milano prende forma “Origin”, installazione inedita realizzata insieme allo studio Zaha Hadid Architects. L’opera si presenta come una soglia simbolica verso il futuro del marchio e traduce nello spazio i capisaldi della nuova strategia di design Audi: chiarezza, tecnicità, intelligenza ed emozione.
L’intervento architettonico propone una riflessione sul rapporto tra essenzialità e complessità, trasformando il linguaggio del design in un’esperienza immersiva. L’obiettivo è rendere leggibile l’innovazione attraverso forme pulite, intenzionali e prive di elementi superflui.
Il design come risposta al sovraccarico sensoriale
Con “Origin”, Audi porta alla Design Week anche una riflessione sul sensory overload, una delle condizioni più evidenti della società contemporanea. In un contesto dominato da stimoli continui e frammentati, l’installazione invita a rallentare, osservare e ristabilire una connessione più profonda con lo spazio e con le emozioni. Per essere davvero rilevante, il design deve saper sottrarre, semplificare e restituire senso, senza rinunciare alla sua capacità di coinvolgere.
Un’architettura immersiva firmata Zaha Hadid Architects
L’installazione ideata da Zaha Hadid Architects si inserisce nel contesto storico dell’ex Seminario Arcivescovile con un linguaggio contemporaneo ma rispettoso dell’ambiente che la ospita. La struttura, definita da una superficie metallica opaca ispirata a materiali tecnici come il titanio, interagisce con la luce e con le tonalità del luogo, creando un dialogo visivo tra patrimonio architettonico e ricerca progettuale. Ogni elemento del progetto è studiato per rappresentare la filosofia Radical Next Audi: forme essenziali ed una costruzione coerente tra idea, materia e significato.
La monoposto Audi R26 e la nuova Audi RS 5
All’interno dell’Audi Design Hub trova spazio anche la monoposto Audi R26 dell’Audi Revolut F1 Team, presentata per la prima volta in Italia dopo il debutto nel Mondiale di Formula 1. Audi presenta a Portrait Milano anche la nuova RS 5. Il modello segna un passaggio importante per Audi Sport, perché introduce per la prima volta nella gamma RS una tecnologia ibrida ricaricabile.
La nuova Audi RS 5 adotta un V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV abbinato a un motore elettrico da 177 CV. Il sistema sviluppa così una potenza complessiva di 639 CV e una coppia massima di 825 Nm. Tra gli elementi più rilevanti spicca l’evoluzione della trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante, ora affiancata dal sistema elettromeccanico Dynamic Torque Control. La soluzione consente una distribuzione della coppia più rapida tra le ruote posteriori, con vantaggi in termini di agilità, precisione in curva, stabilità e controllo del sovrasterzo.