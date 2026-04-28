Informazioni chiave:
- La Audi Revolut F1 Team x adidas Miami Collection è la prima capsule race-specific della partnership ed esce in vista del Gran Premio di Miami 2026.
- La collezione riprende il linguaggio grafico Teamgeist del Mondiale Fifa 2006, con pannelli curvi, base nera e sfumature rosa e azzurre ispirate ai tramonti di Miami.
- La gamma comprende driver jersey, giacche, shorts, t-shirt, accessori, scarpa Megaride F50 e race suit speciali per i piloti.
La nuova Audi Revolut F1 Team x adidas Miami Collection segna la prima capsule race-specific della collaborazione tra il team di Formula 1 e il brand sportswear. Pensata per il GP di Miami 2026, la collezione traduce l’energia della città in un linguaggio che mescola performance, moda e cultura urbana, con capi tecnici e lifestyle destinati a piloti, meccanici, ingegneri e pubblico.
Indice dei contenuti
Il linguaggio visivo parte dal Teamgeist del Mondiale 2006
Dal punto di vista del design, la collezione prende ispirazione dal linguaggio Teamgeist del FIFA World Cup 2006. adidas recupera quella grammatica fatta di pannelli curvi e di un effetto ottico dinamico ispirato al celebre pallone a otto forme, e la rilegge in chiave motorsport. Il richiamo al calcio anni Duemila serve a costruire una capsule che parla anche al presente, con un’estetica capace di unire heritage sportivo e cultura streetwear.
I colori di Miami
La capsule viene reinterpretata attraverso una lente che ricorda chiaramente Miami. La palette usa toni caldi da tramonto, sfumature rosa e azzurre e dettagli iridescenti che rendono la collezione più leggera e più estiva. Questa costruzione cromatica serve per collegare la collezione alla città, alla sua luce e a quella dimensione ibrida tra sport, lifestyle e intrattenimento che rende Miami uno dei weekend più iconici del calendario di Formula 1.
La driver jersey
Il capo must-have è la driver jersey. La base è nera, mentre la superficie viene attraversata da toni rosa e blu morbidi che dialogano con il lessico cromatico del tramonto e con la cultura visiva della città. È attorno a questa maglia che si costruisce l’intera capsule. Il design viene infatti ripreso e declinato anche sugli altri pezzi della collezione, così da mantenere una coerenza forte tra abbigliamento teamwear e capi più lifestyle.
Giacche, shorts, t-shirt e accessori
La Miami Collection comprende anche giacche, shorts, t-shirt e accessori, costruiti per funzionare sia all’interno del paddock sia fuori dal contesto gara. Questo rende il drop molto più trasversale. I capi mantengono un’impronta performante, ma vengono progettati per inserirsi con naturalezza nel guardaroba estivo contemporaneo.
La Megaride F50
Tra i pezzi più interessanti c’è la nuova Megaride F50, calzatura sviluppata specificamente per la capsule. Il modello usa pannelli effetto ragnatela su una base in mesh nera, una scelta che richiama direttamente il design visto sulla F50 Spider del 2005.
Le tute da gara speciali
A completare l’immagine del team nel weekend di Miami ci sono infatti anche le race suit special edition, sviluppate negli stessi colori e con gli stessi pattern della collezione principale. Le tute saranno indossate da entrambi i piloti. La nuova capsule sarà indossata dall’intero team: meccanici, ingegneri e personale del paddock.