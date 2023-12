Baracuta G9 Harrington Jacket 85 anniversario: un momento storico per il famoso capo d’abbigliamento che ha ridefinito l’eleganza britannica sin dal suo debutto nel 1938 a Manchester. Questa giacca, nata appena un anno dopo la fondazione del marchio, è diventata un simbolo di stile in tutto il mondo, adottata da varie sottoculture, celebrità e ammiratori per oltre otto decenni. Per celebrare questo traguardo, Baracuta è tornata a Manchester, la sua città natale, per esplorare il significato profondo del G9 e la sua influenza.

Baracuta G9 Harrington Jacket 85 anniversario: la storia

La celebrazione ha visto la partecipazione di 13 influenti figure britanniche, che hanno condiviso le loro storie personali e il legame emotivo con la Harrington Jacket di Baracuta. Questi racconti sono stati raccolti in un’edizione speciale che include anche immagini e documenti storici inediti, offrendo una visione unica della storia e dell’importanza di questa giacca.

Il G9 Harrington Jacket, originariamente creato per i golfisti di Manchester dai fondatori di Baracuta, John e Isaac Miller, si è distinto per le sue innovative caratteristiche di design. Il modello è ispirato allo swing del golfista, con tasche inclinate per contenere comodamente due palline da golf. Altri dettagli distintivi includono il carré posteriore a ombrello, il colletto a orecchie di cane e il famoso tartan Fraser. Il nome “G9” riflette l’origine golfistica della giacca, con “G” per golf e “9” per il numero di buche.

Dopo il lancio negli anni ’30, il G9 è diventato rapidamente popolare in tutto il mondo, portando il marchio Baracuta da Manchester a Hollywood. La giacca ha guadagnato fama internazionale grazie a personaggi famosi come Ryan O’Neal, che indossava il G9 nel ruolo di Rodney Harrington nella serie televisiva “Peyton Place”, contribuendo a renderla un’icona dello stile preppy Ivy League.

La giacca è stata indossata anche da celebrità come Elvis Presley, Frank Sinatra e Steve McQueen, e ha avuto un impatto significativo nelle sottoculture musicali britanniche, adottata da artisti come The Clash, Paul Weller ed Eric Clapton. Negli anni ’90, divenne un simbolo del movimento Britpop, indossata da icone come Liam Gallagher e Damon Albarn.

Nonostante le tendenze e i tempi cambino, il G9 è rimasto un caposaldo nel mondo della moda. Prodotto ancora oggi nel Regno Unito con la stessa qualità e artigianalità, il G9 rappresenta un punto fermo nello stile, un capo senza tempo.

Per l’85° anniversario, importanti figure di Manchester, come lo chef Joseph Otway, il DJ Andy Votel e la band A Certain Ratio, hanno condiviso le loro esperienze con la G9, dimostrando il suo status di capo timeless. Mentre il designer Ben Kelly e l’esperto di vintage Ladi Kazeem, hanno discusso della difficoltà di creare qualcosa che resista al tempo, evidenziando il successo del G9 in questo senso. Stanley Chow, Anton Stephens, Laura Kennedy, Victoria Jane, Luke Passey, Charlie Ballet, Matty White e Beryl, hanno raccontato le loro esperienze personali sulla giacca Harrington di Baracuta.

Copyright Image: Sinergon LTD