Per l’autunno inverno 2025, Barbour e Baracuta presentano una nuova collaborazione ispirata al Northern Soul. La campagna, firmata da Normski e ambientata a Jumbi (Peckham), celebra il legame tra stile e cultura musicale. La collezione propone giacche, felpe, T-shirt e accessori che reinterpretano i classici dei due brand in chiave contemporanea. Una proposta versatile che unisce funzionalità, identità visiva e riferimenti storici per l’uomo che vive la città con consapevolezza stilistica.
Un omaggio alla cultura Northern Soul
Barbour e Baracuta tornano a collaborare per una nuova collezione autunno inverno 2025 che affonda le sue radici nel patrimonio culturale britannico, prendendo ispirazione dal movimento Northern Soul. Nato tra le dancefloor del nord dell’Inghilterra negli anni ’60 e ’70, questo fenomeno musicale e sociale ha influenzato non solo intere generazioni di appassionati, ma anche il modo di intendere stile, identità e appartenenza.
Questa nuova capsule collection raccoglie quell’eredità e la reinterpreta in chiave contemporanea, celebrando il connubio tra moda, musica e cultura giovanile attraverso capi versatili e iconici.
La campagna: uno sguardo autentico sulla cultura di strada
Per raccontare visivamente questa collaborazione, Barbour e Baracuta hanno scelto Jumbi, a Peckham – uno spazio culturale londinese noto per la sua energia creativa – come cornice della campagna. Dietro l’obiettivo c’è Normski, fotografo leggendario che ha saputo documentare con autenticità la musica e la cultura urbana del Regno Unito.
Insieme a Normski, protagonista anche davanti alla macchina fotografica, compare Goya Gumbani, artista poliedrico che incarna il dialogo tra generazioni, linguaggi sonori e contaminazioni estetiche. Le immagini della campagna restituiscono così un racconto coerente, potente e vivo, dove le giacche cerate e i tessuti scozzesi si muovono tra vinili, espressioni individuali e riferimenti visivi legati alla scena Northern Soul.
Due marchi, una visione condivisa
Fondate rispettivamente nel 1894 (Barbour) e nel 1937 (Baracuta), le due maison britanniche condividono una lunga storia nella realizzazione di abbigliamento funzionale, pensato per resistere alle intemperie senza rinunciare allo stile. Le loro giacche sono state adottate nel corso dei decenni da numerose sottoculture, diventando simboli di appartenenza e stile individuale: dai mod, ai raver, fino agli appassionati di soul e garage.
La collezione autunno inverno 2025 rappresenta un ritorno alle origini attraverso un linguaggio nuovo, in cui capi funzionali e accessori pratici si mescolano con un’estetica carica di riferimenti storici e musicali.
I capi chiave della collezione Barbour x Baracuta
- Porton Wax Jacket: un’interpretazione contemporanea della classica Baracuta G9, realizzata in tessuto cerato resistente. Rinnovata nei materiali e nei dettagli, mantiene il taglio originale, aggiornandolo con grafiche e finiture ispirate alla tradizione Northern Soul.
- Badged Porton Wax Jacket: questa variante riprende lo stesso modello della Porton Jacket ma è arricchita da patch e dettagli grafici che richiamano le origini soul della collezione. Un capo pensato per chi cerca espressività e radicamento culturale in ogni dettaglio.
- Porton Showerproof Jacket: una versione più leggera e casual, in tessuto pied de poule, con membrana impermeabile interna. Il contrasto tra il tartan Fraser (tipico di Baracuta) e il tartan Classic House (firmato Barbour) nella fodera interna crea un gioco visivo originale, perfetto per la stagione di transizione.
- Tyne Wax Coat: novità assoluta della collezione, questo cappotto tre quarti unisce la costruzione G10 al taglio Raglan tipico di Barbour. Linee pulite, tasche con patta e colletto a camicia per un look sobrio ma distintivo.
- T-shirt e felpe grafiche: la Vinyl Tee presenta sul retro una grafica ispirata alle copertine Northern Soul, mentre sul petto compare il logo co-branded. La All Nighter Tee, disponibile in tre colori, richiama le maratone musicali tipiche della cultura soul. Infine, la Northern Crew Neck Sweatshirt offre una soluzione versatile da indossare con jeans o chinos, perfetta per l’abbigliamento quotidiano.
- Wax Cap e Tote Bag: realizzata nel classico cotone cerato Barbour, la Wax Cap è pensata per affrontare la pioggia con uno stile rilassato. La Tote Bag, decorata con patch iconiche, rappresenta la sintesi ideale tra funzionalità e identità urbana.
Come indossare la collezione autunno inverno 2025 Barbour x Baracuta
La collezione Barbour x Baracuta si presta a essere interpretata in chiave urbana, con look pensati per l’autunno e l’inverno, adattabili ai contesti cittadini così come alle uscite informali. Ecco alcune proposte di abbinamento:
- Porton Wax Jacket con denim scuro slim fit, stivaletti Chelsea in pelle, camicia Oxford e beanie in lana: un look equilibrato tra tradizione e funzionalità.
- Tyne Wax Coat sopra un dolcevita in lana merino e pantaloni cargo in twill, per affrontare la stagione fredda con eleganza sobria.
- Felpa Northern Crew Neck con chinos beige e sneakers bianche: una combinazione rilassata e attuale.
- T-shirt grafiche sotto giacche overshirt o blazer destrutturati, per un contrasto visivo che gioca con i codici formali e informali.
- La Tote Bag è ideale per chi si muove in città: capiente, resistente e carica di personalità, da abbinare anche a un completo spezzato.
