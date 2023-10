Barbour x C.P. Company: la nuova capsule per l’autunno inverno 2023

Barbour x C.P. Company: per la seconda volta il marchio leader nel settore heritage e lifestyle ha collaborato con il noto brand italiano. Il secondo capitolo della collaborazione esplora la costante ricerca dell’innovazione attraverso la tradizione. Fondato nel 1971 dal designer Massimo Osti, C.P. Company è conosciuto per i suoi capispalla funzionali di ispirazione militare e per l’uso intelligente di tessuti innovativi, tecniche di lavorazione e design unici.

Intrecciando questi elementi con il classico cotone cerato di Barbour, la collezione offre una fusione di elementi archetipi che utilizzano l’esperienza di entrambi i marchi. Il cotone cerato organico e tweed Ardanlanish uniti al design C.P. Company danno vita a capi resistenti e di grande impatto, declinati in una palette di colori terrosi.

Barbour x C.P. Company: il video della nuova collezione

Combinando la ricca storia e le origini della giacca in cera Bedale di Barbour, disegnata per la prima volta nel 1980, con la giacca Mille di C.P. Company, la Barbour x C.P. Company Creel Wax Jacket mette in campo l’inestimabile patrimonio culturale e l’esperienza di entrambi i marchi.

Caratterizzata dal classico cotone cerato da 8 once di Barbour, la giacca è stata progettata pensando a una praticità ottimale, con tasche avvolgenti e un cappuccio staccabile, con le iconiche e riconoscibili lenti C.P. goggles. Inoltre, il colletto regolabile con cordoncino a 8 fili e le borchie a marchio C.P. completano la giacca con il tocco dello sportswear italiano. Razze autoctone come le Shetland e le Manx Loaghtan danno vita a colori che vanno dal nero all’antracite e che costituiscono la palette della nuova collaborazione.

Sono state utilizzate tinture vegetali naturali per aggiungere colori più vivaci ad alcune delle tonalità più terrose, tra cui il nuovo colore arancione di questa stagione, che si trova nella Creel Wax Jacket. La collezione comprende due giacche in cotone cerato. La giacca TC Explorer Wax si ispira alla classica Explorer Jacket di C.P. Company, la prima giacca dell’archivio del marchio a presentare le ormai iconiche lenti.

Questo stile unico è stato realizzato con il classico cotone Barbour da 8 once e dotato di una pesante zip ad anello bidirezionale che arriva fino al cappuccio. Un capospalla che è la fusione perfetta degli elementi più riconoscibili dei due brand, inoltre rifinito con le classiche lenti C.P. Company e con una tasca a scomparti divisi sul petto, presentata in una colorazione nera o marrone.

Re-Loved Limited Edition Outerwear

La collezione in edizione limitata comprende 25 giacche Barbour “Re-Loved”, prodotte nello stabilimento Barbour a South Shield; pezzi unici che strizzano l’occhio al concetto di circolarità prolungandone il ciclo di vita. Le 25 giacche Re loved sono disponibili sul sito di C.P. Company e tutti i proventi saranno devoluti all’associazione World Land Trust, un ente di beneficenza internazionale che protegge gli habitat biologicamente più significativi e minacciati del mondo.

—–

