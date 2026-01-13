Baume & Mercier presenta il Clifton Capodanno Cinese 2026, un segnatempo pensato per celebrare il Capodanno Lunare. Ispirato alla tradizione orientale e all’eleganza senza tempo della collezione Clifton, questo modello speciale interpreta il passaggio al nuovo anno come un momento di rinnovamento, equilibrio e continuità.
Un segnatempo nato per celebrare
Il Capodanno Cinese, che nel 2026 cade il 17 febbraio, rappresenta uno dei momenti più sentiti dell’anno: un rito collettivo fatto di incontri, auspici e rinnovamento. È proprio da questo spirito che prende forma il Clifton 10839, l’edizione speciale con cui Baume & Mercier rende omaggio a una ricorrenza profondamente simbolica, inserendola nel linguaggio raffinato della collezione Clifton.
Protagonista del nuovo anno lunare è il Cavallo di Fuoco, segno carico di energia, vitalità e desiderio di libertà. Questi valori vengono tradotti in un segnatempo che unisce ricerca estetica e contenuto tecnico di alto livello. Al suo interno batte infatti il movimento automatico di Manifattura Baumatic, garanzia di precisione cronometrica e affidabilità quotidiana. Il Clifton 10839 viene proposto in edizione limitata di 100 esemplari, sottolineandone il valore collezionistico.
L’Anno del Cavallo di Fuoco e l’identità stilistica Baume & Mercier
Settimo dei dodici segni dello zodiaco cinese, il Cavallo associato all’elemento Fuoco è tradizionalmente legato al sole, simbolo di forza vitale, slancio e indipendenza. Un’immagine potente che Baume & Mercier interpreta attraverso un lavoro minuzioso sul quadrante, vero fulcro narrativo di questa edizione.
Il datario posizionato a ore 6 è stato ripensato per mostrare la data sia in numeri arabi sia in caratteri cinesi. Nei giorni pari – considerati particolarmente favorevoli nella cultura cinese – il disco raffigura cavalli in posizioni diverse. Durante la rotazione rapida del disco, la sequenza restituisce l’illusione di un cavallo lanciato al galoppo, un dettaglio poetico che richiama movimento, audacia e dinamismo.
Il tema del cavallo ritorna anche sul fondello, dove una sagoma dorata applicata in decalcomania sembra emergere dal vetro zaffiro, protetto e fissato da quattro viti. Il fondello è inoltre predisposto per un’eventuale incisione personalizzata, rendendo ogni esemplare ancora più intimo e unico.
La classica cassa rotonda Clifton mantiene proporzioni equilibrate, con un diametro di 40 mm e uno spessore di 11,3 mm. Realizzata in acciaio inossidabile con finiture lucide e satinate, è completata da una corona coordinata e da un vetro zaffiro bombato antigraffio con trattamento antiriflesso su entrambi i lati.
I colori simbolici della tradizione cinese
Il Clifton 10839 si distingue per una forte identità cromatica, costruita sul dialogo tra profondità e luce. Il quadrante grigio scuro, impreziosito da finiture laccate e da una sfumatura dégradé, cambia aspetto a seconda dell’incidenza della luce, trasmettendo un senso di movimento e profondità visiva.
Gli elementi dorati svolgono un ruolo centrale nella composizione: illuminano la minuteria e il mirino centrale, valorizzano gli indici trapezoidali, leggermente allungati, sfaccettati, rivettati e rodiati, così come le lancette alfa delle ore e dei minuti e la lancetta dei secondi, anch’essa rodiata.
Il rosso, colore tradizionalmente associato a fortuna, gioia e prosperità, compare all’interno del cinturino, nella vivace fodera che contrasta con l’esterno in alligatore nero a squame quadrate, rifinito con impunture grigie. Il cinturino è intercambiabile grazie a un sistema di barrette curve estremamente affidabile che consente la sostituzione senza strumenti. A completare l’insieme, una tripla fibbia pieghevole in acciaio dotata di pulsanti di sicurezza.
La forza meccanica del Baumatic
Il valore tecnico del Clifton 10839 è affidato al calibro di Manifattura Baumatic BM13-1975, un movimento automatico progettato per garantire precisione, durata e stabilità nel tempo. Certificato cronometro dal COSC, resiste ai campi magnetici quotidiani fino a 1.500 Gauss e lavora a una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora).
Uno dei suoi punti di forza è l’eccezionale riserva di carica di 120 ore, pari a cinque giorni completi, unita a un’impermeabilità fino a 50 metri, perfettamente adeguata all’uso quotidiano.
Attraverso il fondello in vetro zaffiro, il movimento rivela finiture curate nei minimi dettagli: ponti perlati, platina sabbiata con motivo colimaçon, massa oscillante scheletrata decorata a Côtes de Genève e incisioni esclusive Baume & Mercier, espressione di una manifattura attenta tanto alla tecnica quanto all’estetica.