Baume & Mercier interpreta il tempo come memoria ed emozione, celebrando i momenti più intensi della vita attraverso le sue collezioni iconiche. Clifton, Riviera, Hampton e Classima esprimono quattro visioni stilistiche diverse, unite da eleganza, maestria artigianale e attenzione al dettaglio. Dai modelli di ispirazione vintage agli orologi dal carattere sport-chic, la Maison svizzera trasforma il tempo condiviso in un gesto simbolico, rendendo ogni ricorrenza un ricordo destinato a durare.
Dal 1830, la Maison svizzera accompagna istanti che definiscono una vita: incontri, traguardi personali, promesse condivise. Ogni orologio nasce come testimone silenzioso di emozioni autentiche, trasformando il fluire dei secondi in memoria. Per le festività di fine anno, Baume & Mercier propone un percorso attraverso quattro collezioni iconiche, ciascuna portatrice di una visione estetica distinta ma coerente con l’anima della Maison.
Clifton: eleganza e maturità stilistica
La collezione Clifton trae ispirazione dagli orologi rotondi degli anni Cinquanta, reinterpretandone la raffinatezza con un linguaggio contemporaneo. Le linee sobrie, le proporzioni armoniose e le finiture curate raccontano una visione classica del tempo, pensata per momenti di svolta e grandi realizzazioni personali.
I modelli animati dal movimento Baumatic offrono affidabilità e durata, affiancate da complicazioni come data, giorno, fasi lunari e calendario perpetuo. Le diverse dimensioni della cassa permettono a Clifton di adattarsi a stili e personalità differenti, mantenendo sempre una presenza misurata.
Riviera: libertà e spirito solare
Riviera incarna un’idea di eleganza disinvolta. La celebre lunetta dodecagonale, introdotta nel 1973, conferisce alla collezione un carattere riconoscibile e dinamico. Le sue linee evocano la luce e l’energia della Costa Azzurra, tra mare e architettura.
La collezione esplora soluzioni tecniche complesse come il movimento scheletrato e il calendario perpetuo, ampliandosi nel 2025 con nuovi cronografi da 41 mm.
Hampton: carattere e autoaffermazione
Con la collezione Hampton, Baume & Mercier sceglie la forma rettangolare per esprimere una personalità decisa. Le linee ispirate all’Art Déco degli anni Venti si fondono con riferimenti a modelli storici degli anni Sessanta, creando un equilibrio tra rigore e morbidezza.
Quadranti raffinati, versioni full black, interpretazioni in oro rosa o impreziosite da diamanti delineano una collezione pensata per chi vive il tempo come affermazione di sé e dei propri legami.
Classima: sobrietà e autenticità
Classima rappresenta l’essenza della tradizione orologiera svizzera, espressa attraverso semplicità e armonia. Le casse dalle forme morbide, disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, si adattano con naturalezza al polso.
La collezione esplora colori e materiali con discrezione, offrendo complicazioni utili alla vita quotidiana senza rinunciare a un’estetica equilibrata. È una scelta spontanea, dettata dal cuore, per chi ricerca autenticità.
Nel periodo delle festività, Baume & Mercier invita a celebrare ciò che conta davvero: il tempo vissuto insieme. Attraverso le sue collezioni, la Maison trasforma ogni istante condiviso in un ricordo destinato a durare, rendendo l’orologio un compagno silenzioso di storie personali.
