Con il nuovo BR 05 Grey Mirror Steel, Bell & Ross esplora il confine tra strumento tecnico e oggetto estetico. Proposto in 250 esemplari numerati, questo modello è un omaggio alla purezza formale e alla ricerca sulla riflessione. Il quadrante, realizzato in ottone rodiato lucidato a specchio, si fonde con la cassa e il bracciale in acciaio per creare un effetto visivo sorprendente. Dotato del calibro automatico BR-CAL.321-1, questo segnatempo propone un’interpretazione brillante e contemporanea dell’orologio urbano.
Acciaio come superficie riflettente: più che un materiale
L’acciaio, da sempre amato per la sua resistenza e per le proprietà anti-corrosione, assume nel BR 05 Grey Mirror una nuova funzione: diventa luce. La Maison ne valorizza la dimensione estetica, trattandolo non solo come elemento strutturale ma anche come veicolo visivo. L’effetto ottenuto con le superfici lucidate e satinate trasforma ogni angolo dell’orologio in un riflesso cangiante.
Questa visione contemporanea dell’acciaio richiama le geometrie dell’arte moderna, il rigore del design industriale e l’eleganza della gioielleria. L’orologio si presenta come una scultura monocromatica, dove ogni parte è integrata nel progetto complessivo.
Il valore della finitura: una lavorazione che riflette il tempo
La lucidatura a specchio è una tecnica raffinata, impiegata per valorizzare la superficie del metallo al massimo della sua brillantezza. Su una cassa in acciaio, questa lavorazione richiede precisione assoluta: qualsiasi imperfezione si rifletterebbe in maniera evidente.
Bell & Ross porta avanti una tradizione artigianale che affonda le radici nell’orologeria e nell’arte orafa. Il risultato è una finitura che esalta la luce naturale, conferendo all’orologio un fascino ipnotico. Ogni dettaglio – dalla lunetta alla corona, fino alle maglie del bracciale – partecipa alla creazione di un oggetto che non solo si indossa, ma si osserva.
Un quadrante specchiante che rompe le regole
Al centro dell’attenzione, il quadrante lucido a specchio cattura immediatamente lo sguardo. Realizzato in ottone rodiato, riflette la luce in modo uniforme, rendendo l’intero orologio una superficie viva. Gli indici e le lancette, anch’essi rodiati e lucidati, sembrano sospesi sul quadrante, creando un gioco visivo tra materia e trasparenza.
L’assenza della finestra data rivela un approccio essenziale, dove ogni elemento è pensato per esaltare la pulizia visiva e la coerenza formale. L’orologio non vuole attirare per quantità di funzioni, ma per raffinatezza dell’esecuzione.
Design integrato: equilibrio tra ergonomia e stile
La cassa da 40 mm, con uno spessore di soli 10,5 mm, accoglie un movimento meccanico automatico a carica bidirezionale, il calibro BR-CAL.321-1, che offre una riserva di marcia di 54 ore. Attraverso il fondello in vetro zaffiro, è possibile osservare la massa oscillante a 360°, un dettaglio tecnico che sottolinea il dinamismo del meccanismo interno.
Due le opzioni di cinturino disponibili:
- Bracciale integrato in acciaio con finiture lucide e satinate, per un’estetica coerente e continua.
- Cinturino in caucciù nero, per un uso più disinvolto ma sempre elegante.
- Entrambi sono completati da fibbia déployante in acciaio, con finiture coordinate.
Specifiche tecniche – Bell & Ross BR 05 Grey Mirror Steel
- Movimento: BR-CAL.321-1, automatico
- Riserva di carica: 54 ore
- Cassa: 40 mm, spessore 10,5 mm, acciaio lucido-satinato
- Impermeabilità: 100 metri
- Quadrante: Ottone rodiato lucidato a specchio
- Bracciale: Acciaio lucido-satinato o caucciù nero
- Vetro: Zaffiro con trattamento antiriflesso
- Fibbia: Déployante, acciaio lucido-satinato
- Edizione limitata: 250 pezzi
