Bell & Ross diventa Official Timing Partner di Defender Rally nel World Rally-Raid Championship (W2RC) e debutta alla Dakar 2026. Il team, impegnato con la Defender Dakar D7X-R, sarà equipaggiato con la BR-X3 Black Titanium: cassa in titanio grado 2, movimento di manifattura certificato COSC e lettura ottimizzata.
Per un marchio che ha costruito la propria identità su orologi pensati per contesti impegnativi, il rally-raid è un terreno naturale: qui la misura del tempo non è un dettaglio narrativo, ma una necessità concreta. Tra piste, navigazione e tappe che mettono alla prova equipaggi e mezzi, la cronometria diventa parte della strategia.
Dakar, deserto saudita e affinità di linguaggio
I piloti impegnati con Defender Dakar D7X-R potranno contare sull’esperienza orologiera della Maison come compagna di gara, con un’idea chiara: trasformare l’orologio in uno strumento di bordo, utile e coerente con l’ambiente. Bell & Ross equipaggerà la squadra con il BR-X3 Black Titanium:
- cassa in titanio grado 2
- movimento di manifattura certificato COSC
- leggibilità ottimizzata
Sono elementi che parlano la stessa lingua del rally-raid: materiali mirati, affidabilità certificata e lettura immediata. L’obiettivo è offrire un segnatempo adatto a un contesto in cui la consultazione deve essere rapida e netta, anche quando l’azione non lascia spazio a esitazioni.
BR-X3 Black Titanium: titanio, leggibilità e 70 ore di autonomia
Al centro di questa alleanza tra orologeria e competizione estrema, il BR-X3 Black Titanium si presenta come uno strumento concepito per l’azione e per una lettura immediata del tempo. La cassa da 41 mm in titanio grado 2 micropallinato, con uno spessore di 13,3 mm, combina leggerezza e comfort al polso, offrendo al contempo una presenza solida e ben bilanciata.
La corona avvitata, protetta da un copri-corona con trattamento DLC nero, rafforza il carattere tecnico dell’orologio e ne sottolinea la vocazione strumentale, mentre il montante laterale decorativo e la lunetta in caucciù nero aggiungono un tocco grafico deciso, coerente con l’estetica funzionale tipica di Bell & Ross. Il fondello in vetro zaffiro colorato di nero lascia intravedere la massa oscillante, offrendo una visione discreta ma affascinante del movimento.
Il cuore meccanico è il calibro di manifattura BR-CAL.323, un movimento automatico che garantisce una riserva di carica di circa 70 ore, pensata per accompagnare lunghe sessioni operative senza compromessi. Le funzioni sono essenziali e ben organizzate: ore, minuti e secondi, con datario a ore 3 e indicatore della riserva di carica a ore 9, quest’ultimo particolarmente utile in contesti dinamici dove il controllo dell’energia residua diventa parte dell’esperienza d’uso.
Il quadrante, costruito su una sofisticata struttura a tre placche, gioca su diverse profondità e finiture: una base smaltata nera opaca, un’applique micropallinata e un inserto anch’esso micropallinato. Gli indici applicati tipo “bagnoire” e le lancette scheletrate di ore e minuti sono riempiti di Super-LumiNova X1 bianca, con emissione verde, assicurando una leggibilità efficace anche in condizioni di luce ridotta.
Il tutto è protetto da un vetro zaffiro antiriflesso, mentre l’impermeabilità fino a 100 metri conferma l’attitudine polivalente del segnatempo. A completare l’insieme, il cinturino in caucciù nero traforato, abbinato a una fibbia in titanio micropallinato, rafforza l’identità sportiva e tecnica di un orologio pensato per accompagnare l’azione, dal polso al deserto.
