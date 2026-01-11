A Pitti Uomo 109, Bomboogie presenta la collezione uomo “Structured Comfort” per il prossimo autunno inverno 2026 2027, dove funzionalità e sartorialità convivono. Parka in cotton-blend e down jacket in nylon strutturato puntano su protezione e traspirabilità; poliesteri dall’aspetto laniero e mix di lana richiamano l’immaginario british tra cappotti e Harrington. La maglieria varia tra merino, misti lana e cotone tinto a freddo, con punti tridimensionali. Focus su pantaloni in quattro fit e palette tra caribou, poseidon e verdi intensi.
“Structured Comfort” è la formula con cui il brand racconta una stagione fatta di capi che proteggono, durano, respirano e, soprattutto, mantengono una linea nitida anche quando la giornata cambia passo: dal tragitto in città al freddo serale, dagli spostamenti veloci alle ore lunghe fuori casa.
L’idea che attraversa tutta la collezione è un equilibrio costante: estetica outdoor e tailoring anglo-americano si guardano negli occhi e trovano una sintesi credibile. Ne esce un guardaroba maschile contemporaneo, urbano, con una cura dei materiali e delle costruzioni che non chiede di scegliere tra funzionalità e stile.
Structured Comfort: la nuova misura del guardaroba maschile
Il concetto non è astratto: si traduce in una serie di decisioni molto concrete. La collezione lavora su durabilità e vestibilità, puntando su capispalla capaci di affrontare l’inverno senza appesantire la figura. Il risultato è un’immagine pulita, con volumi controllati e dettagli pensati per essere vissuti, non solo mostrati.
Il dialogo tra mondi diversi è la cifra più riconoscibile: da un lato l’energia pragmatica dell’outerwear, dall’altro un gusto più “classico” che affiora nelle proporzioni, nei tessuti dall’aspetto laniero, nei rimandi a un’eleganza britannica riletta in chiave attuale.
Capispalla: protezione, traspirabilità, costruzione
Il cuore della proposta resta l’outerwear. I parka imbottiti in cotton-blend e i down jacket in nylon strutturato sono progettati per offrire protezione e traspirabilità grazie a filati texturizzati con finitura idrorepellente. Non si tratta solo di “tenere caldo”: è la gestione del corpo in movimento a guidare la progettazione, con materiali e mano che sostengono la forma.
Accanto a questi pezzi più tecnici, entrano in scena i poliesteri dall’aspetto laniero, laminati sul rovescio, che danno vita a capi neo-classici come loden, parka e smanicati. È una sartorialità funzionale: linee riconoscibili, resa pratica, pensata per accompagnare la quotidianità senza rigidità.
Harrington, cappotti e tweed: il richiamo anglo-americano
Nella parte più “tailored” della collezione, cappotti e giacche Harrington rielaborano un fascino britannico evidente. I materiali parlano di heritage: misti lana armaturati che richiamano l’immaginario dell’Harris Tweed, declinati anche in panno e twill. Non è un esercizio nostalgico: è un modo per riportare nel guardaroba urbano una certa idea di struttura, fatta di spalle pulite, superfici consistenti e proporzioni che reggono la stagione fredda.
Maglieria: stratificazione, punti tridimensionali, finezze diverse
La maglieria si muove su una parola chiave: versatilità. I filati vanno dal 100% lana merino ai misti lana performanti, fino al cotone tinto a freddo. Cambiano i pesi, cambiano le finezze, cambia il modo di costruire la stratificazione: l’obiettivo è offrire opzioni che funzionino sotto un parka, dentro un cappotto, sopra una t-shirt più corposa.
A livello visivo, la collezione lavora sulla materia: costa marcata e punto basket aggiungono profondità e texture. I dettagli di colli e calature disegnano una silhouette moderna, capace di restare ordinata anche quando i volumi diventano più rilassati.
Pelle: attitudine urbana, linee pulite
Immancabili i capi in pelle, che confermano l’attitudine cittadina del brand. La pelle entra come elemento di carattere, con lavorazioni curate e linee nette, pensate per affiancarsi ai capispalla più tecnici o per rendere più incisivo un look fatto di maglieria e pantaloni in cotone.
Pantaloni: nuovi lavaggi, materiali diversi, quattro fit
Un capitolo a parte merita la Trousers Collection, che amplia la proposta con nuovi trattamenti e tessuti. Accanto ai lavaggi Used e Super Old, compaiono acidature e sabbiature, insieme a finiture più pulite e contemporanee. I materiali percorrono più registri: gabardine e bull di cotone, velluti e rasi, fino a nylon e misti tecnici per un uso che unisce comfort e resistenza. La linea si struttura in quattro fit principali, con misure di fondo gamba dichiarate:
- Slim Fit: silhouette asciutta (fondo 17,5 cm)
- Regular Fit: equilibrio e portabilità (fondo 20 cm)
- Tapered Fit: volume comodo con fondo affusolato (fondo 19 cm)
- Wide Fit: taglio ampio d’ispirazione oversize (fondo 22 cm)
T-shirt: volumi, comfort, cotoni più consistenti
La proposta t-shirt resta fedele a un’idea di essenziale ben fatto: oltre al classico Regular, arriva il Relaxed Fit. I materiali sono cotoni compatti o fiammati, con pesi più sostenuti adatti alla stagione fredda. Il messaggio è diretto: la t-shirt non è solo “base”, diventa un elemento di costruzione del look, soprattutto quando entra nella stratificazione sotto maglie e giacche.
Palette: monocromie profonde e contrasti mirati
La palette è descritta come un gioco di toni rivisitati e abbinamenti più audaci. Spiccano incroci come beige caribou con marrone coffee, e il grigio melange che incontra un fir green acceso nella maglieria, abbinato a pantaloni whitewash. Il blu lavora su più livelli: poseidon, atlantic navy, con interventi di argan oil (terra di siena) e accostamenti più caldi come il coccio, mentre il verdone si avvicina al burro. Le monocromie in poseidon e caribou definiscono una direzione compatta, cittadina, facile da modulare.
Tre look chiave, direttamente dalla collezione
Tra le combinazioni presentate, emergono tre “scene” molto indicative del racconto Bomboogie:
- Parka corto in misto cotone tinto in pezza, idroresistente, con imbottitura sintetica in fibra sciolta, sopra smanicato reversibile (orsetto sintetico da un lato, poliestere semiopaco dall’altro) con zip centrale.
- Maglia trucker in costa in misto lana, finezza 5, abbinata a pantalone tapered in bull di cotone tinto in capo.
- Giaccone in tweed misto lana con cappuccio e tasche applicate con patta più tasche scaldamano, insieme a maglia rasata con mezza zip e bottoni (100% merino, finezza 7) e ancora un pantalone tapered in bull tinto in capo.
Accanto, si inseriscono capi come il caban doppio petto con cappuccio in panno misto lana, la giacca lavoro in suede con imbottitura sintetica, e il pantalone wide fit in drill di cotone tinto in capo: elementi che rendono evidente la doppia anima della collezione, tra protezione e rigore del disegno.