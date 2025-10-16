Freitag introduce tre nuove borse a tracolla nate da materiali riciclati: F272 Eddie, F274 Ruby e F275 Tilda. Ogni modello è un pezzo unico realizzato con teloni di camion usati e pensato per adattarsi a stili di vita dinamici. Con volumi regolabili, diverse modalità di utilizzo e un’estetica decisa, queste borse celebrano l’individualità, la sostenibilità e la praticità.
La nuova trilogia di borse crossbody nate per chi desidera distinguersi senza rinunciare alla funzionalità. Concepiti nel segno della sostenibilità e realizzati a partire da teloni di camion dismessi, i nuovi modelli confermano il DNA del brand svizzero, capace di coniugare design trasformabile e spirito urbano in creazioni che raccontano una storia. O meglio: tre.
Tre borse, tre personalità, infinite possibilità di interpretazione. Dal formato più compatto alla capienza più generosa, ciascun modello è pensato per adattarsi a stili di vita in continuo movimento. A unire la collezione è la filosofia Freitag: progettare oggetti durevoli e responsabili, capaci di accompagnare il quotidiano con un’estetica riconoscibile e una funzionalità intelligente.
Versatilità quotidiana e identità visiva
Ogni borsa Freitag è un pezzo unico, con un’identità definita dalle sue origini: i materiali provengono da teloni di camion, cinture di sicurezza e bottiglie in Pet riciclate. Ogni segno, ogni cucitura è una traccia di una storia precedente, rielaborata in chiave contemporanea.
Le nuove crossbody rispondono a esigenze di mobilità, stile e libertà. Possono essere indossate a mano, a spalla o a tracolla, adattandosi a ogni contesto: lavoro, tempo libero, trasporti urbani. E in ognuna, forma e funzione dialogano con coerenza.
F275 Tilda: capiente, decisa, multifunzione
Il modello più ampio della nuova serie è F275 Tilda, borsa trasformabile dallo spirito urban e dalla forte presenza scenica. Concepita per chi ha bisogno di spazio, ma non vuole rinunciare a un look audace, Tilda alterna funzionalità e stile con disinvoltura.
Dotata di una tracolla regolabile e manici per portarla a mano, la borsa si adatta alla giornata: da compatta può espandersi grazie allo scomparto principale ripiegabile, mentre una cerniera completamente apribile ne amplifica la capienza. All’interno, uno scomparto imbottito con chiusura a bottoni accoglie tablet o laptop fino a 14 pollici.
F274 Ruby: flessibile e contemporanea
A metà tra stile e pragmatismo si colloca F274 Ruby, la borsa crossbody pensata per chi cerca versatilità e carattere in un formato più contenuto. Grazie al suo design trasformabile, può essere indossata come borsa a mano, a spalla o a tracolla, offrendo un impatto visivo deciso ma sempre coerente con l’outfit scelto.
Lo scomparto principale può variare di volume e custodisce due tasche interne in tessuto per riporre oggetti essenziali come smartphone o chiavi. Il risultato è un accessorio dinamico, adatto tanto a contesti professionali quanto a quelli informali.
F272 Eddie: compatta, organizzata, sorprendente
Più piccola, ma non meno significativa, F272 Eddie è la proposta minimal della collezione. Una borsa crossbody piatta, progettata per chi ama l’ordine, senza rinunciare al dettaglio inaspettato. Il suo scomparto principale con zip è suddiviso in due aree, mentre una tasca segreta nel manico – chiusa con bottone a scatto – garantisce un accesso rapido a ciò che conta davvero.
Ideale per giornate leggere o per accompagnare look essenziali, Eddie si porta a mano o a tracolla. Ed è un piccolo manifesto di sobrietà funzionale.
