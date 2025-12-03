Breguet Expérimentale 1: inizia un nuovo capitolo

Breguet presenta Expérimentale 1, il primo modello della nuova linea dedicata alle esplorazioni tecniche della Maison. Inserito nella collezione Marine, l’orologio è dotato di un tourbillon a 10 Hz con scappamento magnetico a forza costante, frutto di anni di ricerca. La cassa in oro Breguet e il quadrante in zaffiro esprimono una nuova estetica tecnica, mentre la certificazione “Scientifico” garantisce precisione estrema. Un orologio che rende omaggio alla tradizione di Abraham-Louis Breguet, proiettando il marchio nel futuro dell’Alta Orologeria.
Breguet Expérimentale 1: una nuova era per l’Alta Orologeria
Con Expérimentale 1, Breguet inaugura una collezione destinata a ridefinire il concetto stesso di evoluzione orologiera. Questo primo modello segna l’inizio di una serie esclusiva in cui la manifattura darà spazio alle più recenti scoperte del proprio reparto Ricerca & Sviluppo. L’orologio si inserisce nella collezione Marine, simbolo di competenza scientifica e precisione, mantenendo un profondo legame con il patrimonio storico del fondatore, Abraham-Louis Breguet.
Una firma nata dalla ricerca
Fin dalla sua fondazione nel 1775, Breguet si è distinta per la capacità di combinare rigore scientifico, visione tecnica e sensibilità estetica. La nuova collezione Expérimentale incarna questa tradizione con un approccio orientato al futuro. Ogni creazione della linea sarà frutto di un lungo lavoro di sviluppo, e rappresenterà l’anticipazione dei prossimi capitoli della Maison.
Il modello inaugurale Expérimentale 1 ne è l’esempio più eloquente: un orologio che non nasce per stupire con effetti superficiali, ma per illustrare le possibilità concrete dell’orologeria del XXI secolo.
Alta frequenza, precisione e scappamento magnetico
L’Expérimentale 1 è dotato del primo tourbillon al mondo con scappamento magnetico e bilanciere a 10 Hz, accompagnato da una trasmissione a forza costante. Si tratta di un risultato tecnico sviluppato dopo anni di studi, che permette una stabilità superiore nel tempo, anche in presenza di urti o variazioni di posizione.
Il cuore del movimento integra due ruote di scappamento con piste magnetiche e un’ancora con leve anch’esse magnetiche. Questo sistema garantisce l’uniformità dell’impulso trasmesso al bilanciere, eliminando gli effetti negativi dell’attrito e rendendo il movimento più fluido.
Il tourbillon ad alta frequenza consente una misurazione del tempo più regolare, facilitata anche da una costruzione che isola l’oscillazione del bilanciere dalla rotazione della ruota di scappamento. Un principio di disaccoppiamento che migliora l’efficienza globale.
Tre sfide, una risposta tecnica integrata
Breguet affronta con l’Expérimentale 1 tre grandi ostacoli alla precisione: la costanza dell’amplitudine, l’influenza della gravità e la resistenza agli urti. L’orologio risponde attraverso un equilibrio progettuale che unisce forza costante, magnetismo controllato e regolazione ad alta frequenza.
Con una frequenza di 10 Hz — quattro volte quella dei tourbillon tradizionali — questo orologio supera in stabilità e precisione la maggior parte dei modelli attualmente in produzione. Non a caso è certificato dal punzone Breguet, categoria “Scientifico”, con una tolleranza di marcia inferiore a un secondo ogni 24 ore.
Un design che riflette funzione e identità
L’Expérimentale 1 non trascura l’aspetto estetico. Il design dialoga con la tradizione della collezione Marine, reinterpretandone i codici: cassa da 43,5 mm in oro Breguet, anse saldate, finiture alternate e cinturino in caucciù intercambiabile.
Il quadrante in zaffiro trasparente permette di osservare l’intero movimento e adotta una disposizione di tipo regolatore, con ore a ore 6, minuti decentrati e secondi posizionati sul tourbillon a ore 12. Una scelta che migliora la lettura e richiama il cronometro da marina N°104 di A.-L. Breguet.
Una costruzione meccanica di nuova generazione
Il movimento è costruito con materiali selezionati per eliminare ogni interferenza magnetica: spirale in silicio, ruota dei secondi in LIGA amagnetico, componenti in titanio e Nivagauss. Il doppio bariletto, montato su due livelli sovrapposti e disposti in serie, ottimizza la trasmissione dell’energia mantenendo la compattezza del calibro.
Estetica tecnica ed espressiva
Gli elementi visivi dell’Expérimentale 1 riflettono la sua natura sofisticata. I ponti in oro massiccio abbandonano le curve classiche per linee tese e angoli lucidi a specchio. Il trattamento ALD blu navy, l’oro satinato e le lancette pomme azzurrate con trattamento luminescente arricchiscono la composizione. La scritta Expérimentale 1 si posiziona simbolicamente sopra il tourbillon, a coronamento della complessa architettura meccanica.
Con Expérimentale 1, Breguet riapre il dialogo tra arte orologiera e scienza, riaffermando il proprio ruolo come pioniere nel settore. Questa creazione rappresenta un laboratorio di idee, un luogo dove precisione, materiali e visione si incontrano. È un invito a guardare oltre, a immaginare l’orologeria come un territorio in costante evoluzione.
